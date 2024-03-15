İŞKUR TYP en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları belirlendi: İşte TYP alımı KPSS şartsız yapılacak kadroları

İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Manisa, Karaman, Kırşehir, Zonguldak ve Şırnak olmak üzere 8 şehirde en az ilkokul mezunu bireyler için personel alımı yapacağını açıkladı. Bu girişim, iş arayan vatandaşlar için yeni bir istihdam fırsatı sunarken, bireysel ve toplumsal anlamda önemli faydalar sağlama potansiyeline sahip. İŞKUR'un TYP kapsamında gerçekleştireceği bu personel alımı, eğitim seviyesi ne olursa olsun herkesin iş bulma imkanını artırıyor ve toplumun farklı kesimlerine ekonomik katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu program, iş arayanlara yönelik umut verici bir adım olarak, geniş bir yelpazede istihdam olanakları sunuyor.