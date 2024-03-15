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Belediyelere İŞKUR üzerinden çok sayıda işçi alımı başladı! KPSS ve yaş şartı müjdesi! İşte kadrolar ilanlar

İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfası üzerinden çok sayıda belediye tarafından yapılacak. Bu alımlar, belediye bünyesinde geçici pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Diğer belediyeler ve alım yapılacak tarihleri de haberimizde verdik.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 10:57 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:57
Belediyelere İŞKUR üzerinden çok sayıda işçi alımı başladı! KPSS ve yaş şartı müjdesi! İşte kadrolar ilanlar

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Türkiye'deki birçok belediye, iş gücüne yeni katılımlar sağlamak amacıyla İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacağını duyurdu. KPSS ve yaş şartı aranmadan gerçekleştirilecek bu alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunuyor. İşte belediye işçi alımlarıyla ilgili merak edilen detaylar.


İşte Türkiye genelinde belediyelerin işçi alımı yapacakları tarihler sıralı bir liste halinde:

Muğla Ula Belediyesi Pers. Ltd. Şti. - 14.03.2024

Şırnak İdil Belediyesi Personel Limited Şirketi - 14.03.2024

Çanakkale Yenice Belediyesi Tur. Sos. ve Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. - 14.03.2024

Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 14.03.2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. - 14.03.2024

OSMANİYE TOPRAKKALE BELEDİYESİ/ATA EKMEKÇİLİK - 14.03.2024

Nevşehir Kalaba Belediyesi Personel Limited Şirketi - 14.03.2024

Ağrı Doğubeyazıt Belediyesi Personel Ltd.Şti - 14.03.2024

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. - 15.03.2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. - 15.03.2024

Konya Çeltik Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 15.03.2024

Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 16.03.2024

İzmir Menderes Belediyesi Personel AŞ - 16.03.2024

Denizli Güney Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 16.03.2024

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi - 17.03.2024

Konya Taşkent Belediyesi Personel Ltd. Şti - 19.03.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 25.10.2024

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru Şartları

Belediye işçi alımlarında KPSS ve yaş şartının aranmaması, geniş bir aday kitlesine kapılarını açıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'un ilgili web sayfasını ziyaret etmeleri ve ilan edilen pozisyonlar için gerekli diğer şartları taşımaları gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfasından ilan edilen belediye işçi alım ilanlarına erişebilir. Burada, her belediye için belirlenen şartlar ve başvuru için gereken detaylı bilgiler yer almaktadır.

Bu işçi alımları, yerel yönetimlerde çalışma fırsatı arayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS ve yaş gibi kriterler olmadan yapılan bu alımlar, daha geniş bir aday kitlesinin belediyelerde istihdam edilmesine olanak tanıyor. Adayların, belirlenen tarihlerde başvurularını yapmaları ve bu fırsatı değerlendirmeleri önem taşıyor.

Türkiye genelinde birçok belediyenin işçi alımı yapacağı bu dönem, istihdam alanında yeni kapılar aralıyor. İş arayan vatandaşlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkan bu süreç, yerel yönetimlerde çalışmak isteyenler için önemli bir adım olacak.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru İlanları İçin Tıklayınız

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