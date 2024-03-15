Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesine yapacağı 8 bin işçi alımı için başvuruların sona erdiğini duyurdu. Başvurular, 21 Şubat tarihinde başlamış ve 11 Mart'ta sona ermişti. Şimdi ise adaylar, başvuru sonuçlarını merakla bekliyorlar. İşte detaylar...
AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Şubat tarihinde başlayan başvurular, 11 Mart 2024 tarihinde sona erdi.
Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.
AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.