SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR üzerinden Belediyelere onlarca işçi alımı başlıyor! KPSS ve yaş şartı müjdesi

Türkiye'deki birçok belediye, iş gücüne yeni katılımlar sağlamak amacıyla İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacağını duyurdu. KPSS ve yaş şartı aranmadan gerçekleştirilecek bu alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunuyor. İşte belediye işçi alımlarıyla ilgili merak edilen detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 16:20 Güncelleme 14 Mart 2024, 16:20
İŞKUR üzerinden Belediyelere onlarca işçi alımı başlıyor! KPSS ve yaş şartı müjdesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Alımlar, İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfası üzerinden çok sayıda belediye tarafından yapılacak. Bu alımlar, belediye bünyesinde geçici pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Diğer belediyeler ve alım yapılacak tarihler ise şöyle:


İşte Türkiye genelinde belediyelerin işçi alımı yapacakları tarihler sıralı bir liste halinde:

Muğla Ula Belediyesi Pers. Ltd. Şti. - 14.03.2024

Şırnak İdil Belediyesi Personel Limited Şirketi - 14.03.2024

Çanakkale Yenice Belediyesi Tur. Sos. ve Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. - 14.03.2024

Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 14.03.2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. - 14.03.2024

OSMANİYE TOPRAKKALE BELEDİYESİ/ATA EKMEKÇİLİK - 14.03.2024

Nevşehir Kalaba Belediyesi Personel Limited Şirketi - 14.03.2024

Ağrı Doğubeyazıt Belediyesi Personel Ltd.Şti - 14.03.2024

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. - 15.03.2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. - 15.03.2024

Konya Çeltik Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 15.03.2024

Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 16.03.2024

İzmir Menderes Belediyesi Personel AŞ - 16.03.2024

Denizli Güney Belediyesi Personel Ltd.Şti. - 16.03.2024

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi - 17.03.2024

Konya Taşkent Belediyesi Personel Ltd. Şti - 19.03.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.03.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 25.10.2024

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru Şartları

Belediye işçi alımlarında KPSS ve yaş şartının aranmaması, geniş bir aday kitlesine kapılarını açıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'un ilgili web sayfasını ziyaret etmeleri ve ilan edilen pozisyonlar için gerekli diğer şartları taşımaları gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un kurum dışı işçi alım sayfasından ilan edilen belediye işçi alım ilanlarına erişebilir. Burada, her belediye için belirlenen şartlar ve başvuru için gereken detaylı bilgiler yer almaktadır.

Bu işçi alımları, yerel yönetimlerde çalışma fırsatı arayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS ve yaş gibi kriterler olmadan yapılan bu alımlar, daha geniş bir aday kitlesinin belediyelerde istihdam edilmesine olanak tanıyor. Adayların, belirlenen tarihlerde başvurularını yapmaları ve bu fırsatı değerlendirmeleri önem taşıyor.

Türkiye genelinde birçok belediyenin işçi alımı yapacağı bu dönem, istihdam alanında yeni kapılar aralıyor. İş arayan vatandaşlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkan bu süreç, yerel yönetimlerde çalışmak isteyenler için önemli bir adım olacak.

İŞKUR Üzerinden Belediyelere Başvuru İlanları İçin Tıklayınız

15-31 Mart Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı Başladı! KPSS Şartsız, 18-60 Yaş Arası! İşte Başvuru Şartları15-31 Mart Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı Başladı! KPSS Şartsız, 18-60 Yaş Arası! İşte Başvuru Şartları
15-31 Mart Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı Başladı! KPSS Şartsız, 18-60 Yaş Arası! İşte Başvuru Şartları
14-31 Mart İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları14-31 Mart İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları
14-31 Mart İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları
İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!
İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
Bağdat’ta PKK’yı bitirecek güvenlik zirvesi başladı! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Irak’ta
Casper VIA X40 satışta!
DEM’le PKK’nın bağı bir kez daha kanıtlandı! Yakalanan ’Şervan Amed’ öttü: HDP dağa kaçırdı, ABD askerleri eğitti, Türkiye’ye böyle iftira attılar
Son dakika: Konya’da Türk Yıldızları’na ait F-5 düştü! Pilot paraşütle kurtuldu... Bir askeri personel şehit oldu
Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHP’nin şaibeli para skandalının kilit isimleri...
Türk Telekom
İmamoğlu kasaya çöktü CHP’nin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalı
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Gabar’dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası
Kadıköy’de tur gecesi! İsmail Kartal ilk 11’ini belirledi
CHP’li Çetin Çapan’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Yalancının!
Son dakika: Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na salvo! Tutmadığı sözleri sıralayıp Nisan’da geliyoruz dedi
İmamoğlu’ndan ’kayıt dışı para’ itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez’i sattı: Usul açısından hatalı, eksik
İETT otobüsünün içi karıştı! Şoför kalbinden bıçaklandı | O ANLAR KAMERADA
SON DAKİKA