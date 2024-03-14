17.002-19..500 TL maaşla A101 personel alımı! 2024 A101 personel alımı başvuru ekranı! Kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci, satış müdürü...

MAAŞLAR (2024)

A101'de maaşlar genellikle asgari ücret üzerinden belirlenmektedir. Ancak ekstra prim ve yemek ücretleri de eklenmektedir. Maaşlar pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:

Kasiyer maaşları: 17.500 TL ile 19.000 TL arasında,

Part time maaşlar: 9.100 TL ile 10.000 TL arasında,

Mağaza müdürü maaşları: 22.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir.

🔴 Belirtilen maaşlar Türkiye'deki hizmet sektörü maaşlarına genel bir tahmin olarak verilmiştir. Ancak markadan markaya, pozisyondan pozisyona maaşlar değişiklik gösterebilir. Gerçek bilgi için ilgili markanın insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmek önemlidir.