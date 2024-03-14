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17.002-19..500 TL maaşla A101 personel alımı! 2024 A101 personel alımı başvuru ekranı! Kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci, satış müdürü...

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, yeni çalışma arkadaşları arıyor! A101 sürekli mağazalarında istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleştiriyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar için işin detaylarını sizler için derledik. İşte A101 personel alımı ekranı...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 21:35 Güncelleme 14 Mart 2024, 21:35
17.002-19..500 TL maaşla A101 personel alımı! 2024 A101 personel alımı başvuru ekranı! Kasiyer, depo sorumlusu, mali işler, muhasebeci, satış müdürü...

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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, 2024 yılında çalışma şartları, pozisyonlar, maaşlar ve iş başvurusu süreci hakkında bilgi verdi. İşte A101 personel alımı şartları ve detayları...

A101 ÇALIŞMA POZİSYONLARI

Kasiyer
Depo Sorumlusu
Mağaza Yöneticisi
Mağaza Yönetici Yardımcısı
Depo Şoförü
Satış Müdürü
İdari İşler
Mali İşler
Bilişim Sistemleri
Muhasebeci
Satın Alma
Depo Araç Bakım Personeli

A101 ÇALIŞMA ŞARTLARI

Tercihen lise mezunu (bazı pozisyonlarda ilk öğrenim mezunu kabul edilebilir).
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilme yeteneği.
İnsan ilişkilerinde başarılı ve dikkatli olma.
Takım çalışmasına yatkınlık.
Şirkette kariyer yapma hedefi.
El terminali kullanabilme yeteneği.
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlama şartı.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Bir kısmı 08.30-17.00 saatleri arasında çalışır.
  • Diğer bir kısmı 12.30-21.00 saatleri arasında çalışır.
  • Part time çalışanlar için işe gelme ve işten ayrılma saatleri mağaza sorumlusu tarafından belirlenir ve günlük 5 saatlik çalışma, 09.00-21.00 saatleri arasında ayarlanır.

A101 İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MAAŞLAR (2024)

A101'de maaşlar genellikle asgari ücret üzerinden belirlenmektedir. Ancak ekstra prim ve yemek ücretleri de eklenmektedir. Maaşlar pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:

  • Kasiyer maaşları: 17.500 TL ile 19.000 TL arasında,
  • Part time maaşlar: 9.100 TL ile 10.000 TL arasında,
  • Mağaza müdürü maaşları: 22.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir.

🔴 Belirtilen maaşlar Türkiye'deki hizmet sektörü maaşlarına genel bir tahmin olarak verilmiştir. Ancak markadan markaya, pozisyondan pozisyona maaşlar değişiklik gösterebilir. Gerçek bilgi için ilgili markanın insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmek önemlidir.

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