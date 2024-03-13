İŞKUR 14-31 Mart hastanelere temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları

Temizlik Görevlisi Pozisyonları Öne Çıkıyor

Hastane bünyesinde açılan pozisyonlar arasında temizlik görevlisi ilanları dikkat çekiyor. Çeşitli illerde farklı hastaneler için açılan bu pozisyonlar, iş arayanlara geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. İlanlardaki açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri şu şekilde:

Ankara, Kocaeli, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki hastanelerde açılan temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor.

Pozisyonlar, hem kadrolu hem de taşeron olarak çalışacak personel için geçerli.

Başvuru süreçleri, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren belirli bir süre boyunca açık kalıyor.