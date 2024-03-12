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Bu geniş çaplı personel alımı ile İŞKUR, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve bölgesel işsizlik oranlarının düşürülmesi hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvuru yapacak adayların, ilan edilen tarihler içerisinde belirtilen yöntemlerle başvurularını gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu fırsat, birçok kişiye istihdam sağlayarak ekonomik katkıda bulunacak ve yerel hizmetlerin kalitesini artıracaktır.

İŞKUR TYP Başvuru Tarihleri ve Yöntemi İlgilenen adaylar, 15 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamalıdır. Bu, son başvuru gününü de içerir. Başvurular, İŞKUR hizmet noktaları, İŞKUR'un resmi internet adresi ve İŞKUR ALO 170 telefon numarası üzerinden yapılabilecek. Bu çok yönlü başvuru sistemi, adayların kolaylıkla başvuruda bulunmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.