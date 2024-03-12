Bu geniş çaplı personel alımı ile İŞKUR, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve bölgesel işsizlik oranlarının düşürülmesi hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvuru yapacak adayların, ilan edilen tarihler içerisinde belirtilen yöntemlerle başvurularını gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu fırsat, birçok kişiye istihdam sağlayarak ekonomik katkıda bulunacak ve yerel hizmetlerin kalitesini artıracaktır.
İŞKUR TYP Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
İlgilenen adaylar, 15 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamalıdır. Bu, son başvuru gününü de içerir. Başvurular, İŞKUR hizmet noktaları, İŞKUR'un resmi internet adresi ve İŞKUR ALO 170 telefon numarası üzerinden yapılabilecek. Bu çok yönlü başvuru sistemi, adayların kolaylıkla başvuruda bulunmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
İŞKUR TYP Kapsamında İstihdam Edilecek Şehirler ve Kontenjanlar
TYP kapsamında personel alımı yapılacak şehirler Ağrı ve İzmir'dir. Ağrı Valiliği ve İzmir'in çeşitli kaymakamlıklarına bağlı kamu kurumları, belirlenen kontenjanlar dahilinde personel alacak. İşte kurumlar ve kontenjanları:
- Ağrı Valiliği Merkez: 500 Kamu Personeli
- İzmir Ödemiş Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
- İzmir Seferihisar Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli (2 farklı kontenjan)
- İzmir Selçuk Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli