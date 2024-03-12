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E-devlet üzerinden kolayca başvurun! İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında iki farklı şehirde toplamda 1930 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu geniş çaplı istihdam fırsatı, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesi amacı taşıyor. Peki, bu personel alımı hangi şehirleri kapsıyor, başvuru tarihleri nelerdir ve başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 15:41 Güncelleme 12 Mart 2024, 15:41
E-devlet üzerinden kolayca başvurun! İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor

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Bu geniş çaplı personel alımı ile İŞKUR, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve bölgesel işsizlik oranlarının düşürülmesi hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvuru yapacak adayların, ilan edilen tarihler içerisinde belirtilen yöntemlerle başvurularını gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu fırsat, birçok kişiye istihdam sağlayarak ekonomik katkıda bulunacak ve yerel hizmetlerin kalitesini artıracaktır.

İŞKUR TYP Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

İlgilenen adaylar, 15 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamalıdır. Bu, son başvuru gününü de içerir. Başvurular, İŞKUR hizmet noktaları, İŞKUR'un resmi internet adresi ve İŞKUR ALO 170 telefon numarası üzerinden yapılabilecek. Bu çok yönlü başvuru sistemi, adayların kolaylıkla başvuruda bulunmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

İŞKUR TYP Kapsamında İstihdam Edilecek Şehirler ve Kontenjanlar

TYP kapsamında personel alımı yapılacak şehirler Ağrı ve İzmir'dir. Ağrı Valiliği ve İzmir'in çeşitli kaymakamlıklarına bağlı kamu kurumları, belirlenen kontenjanlar dahilinde personel alacak. İşte kurumlar ve kontenjanları:

  • Ağrı Valiliği Merkez: 500 Kamu Personeli
  • İzmir Ödemiş Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
  • İzmir Seferihisar Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli (2 farklı kontenjan)
  • İzmir Selçuk Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli

  • İzmir Tire Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Torbalı Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
  • İzmir Urla Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Beydağı Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Buca Kaymakamlığı: 125 Kamu Personeli

  • İzmir Konak Kaymakamlığı: 500 Kamu Personeli
  • İzmir Menderes Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
  • İzmir Menemen Kaymakamlığı: 150 Kamu Personeli
  • İzmir Balçova Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli

  • İzmir Çiğli Kaymakamlığı: 75 Kamu Personeli
  • İzmir Gaziemir Kaymakamlığı: 40 Kamu Personeli
  • İzmir Narlıdere Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Bayraklı Kaymakamlığı: 125 Kamu Personeli
  • İzmir Karabağlar Kaymakamlığı: 125 Kamu Personeli

İŞKUR TYP, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Toplum Yararına Program anlamına gelir. Bu program, geçici süreliğine işsiz bireylere istihdam sağlamayı amaçlar ve aynı zamanda kamu yararına hizmetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. TYP, özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu dönemlerde, geçici de olsa, işsiz bireyler için gelir elde etme fırsatı sunar.

TYP kapsamında gerçekleştirilen projeler genellikle, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği çeşitli alanlarda toplum yararına hizmetler içerir. Bu hizmetler arasında okullarda temizlik ve bakım, kamu binalarının çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve orman bakımı, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi çok çeşitli faaliyetler bulunabilir.

Programın süresi genellikle 6 ay ile sınırlıdır ve katılımcılar, çalıştıkları süre boyunca asgari ücret düzeyinde bir gelir elde ederler. TYP'ye katılmak isteyen bireylerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve belirlenen diğer şartları taşımaları gerekiyor.

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