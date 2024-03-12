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İŞKUR'dan 113.281 personel alımı! Başvurular start aldı: Vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için geniş bir iş ilanı yelpazesi sunarak, onların kariyer hedeflerine ulaşmalarında köprü görevi üstleniyor. Mart ayında duyurulan 113.281 personel alımı ile, kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlar için iş fırsatları sunuluyor. Bu ilanlar, mühendislikten sağlık sektörüne, bilgi teknolojilerinden eğitim ve hizmet sektörlerine kadar birçok alanda, farklı eğitim düzeylerinden ve deneyim seviyelerinden adaylara hitap ediyor. İŞKUR'un sunduğu bu değerli fırsatlar, birçok kişinin meslek hayatında yeni bir başlangıç yapmasına olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:29
İŞKUR’dan 113.281 personel alımı! Başvurular start aldı: Vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu

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Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki geniş çaplı personel ihtiyacını karşılamak üzere 114.360 kişilik devasa bir iş ilanı paketi yayınlandı. Bu girişim, farklı meslek gruplarına ait adaylar için benzersiz bir iş bulma fırsatı sunuyor ve Türkiye genelinde iş arayanlar için bir umut ışığı oluşturuyor. İŞKUR'un resmi internet adresinde yer alan "İş Arayan" menüsü altındaki "Aktif İş İlanları" bölümü, adayların aradıkları iş fırsatlarına kolayca ulaşabilmeleri için tasarlandı.

Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR Açık İş İlanları

Beden İşçisi (Genel) 23760
Temizlik Görevlisi 3685
Satış Elemanı / Danışmanı 2707
Servis Elemanı (Garson) 2071
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1582
Paketleme İşçisi 1559
Makineci (Dikiş) 1558
Ambar/Depo Görevlisi 1514
Konfeksiyon İşçisi 1457
Ön Muhasebeci 1419
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1262
Şoför-Yük Taşıma 1207
Kasiyer 1144

İŞKUR İş İlanları ve Fırsatlar

İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:

Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.

Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.

Bilgi Teknolojileri: Dijital dönüşümün etkisiyle BT sektörü, inovatif çözümler üretecek yetenekli bireyleri arıyor.

Eğitim ve Hizmet Sektörleri: Toplumun eğitim ve hizmet ihtiyaçları, bu alanlarda çalışacak öğretmenlerden hizmet personeline kadar geniş bir iş alanı yaratıyor.


Depo İşçisi (Elleçleme) 1090
Forklift Operatörü 1034
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 988
Büro Memuru (Genel) 962
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 932
Reyon Görevlisi 920
Market Elemanı 913
Elektrikçi (Genel) 837
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 814
Bulaşıkçı (Stevard) 769
Mutfak Görevlisi 756
Betonarmeci 752
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 723

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur?

İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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