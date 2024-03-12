İŞKUR’dan 113.281 personel alımı! Başvurular start aldı: Vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki geniş çaplı personel ihtiyacını karşılamak üzere 114.360 kişilik devasa bir iş ilanı paketi yayınlandı. Bu girişim, farklı meslek gruplarına ait adaylar için benzersiz bir iş bulma fırsatı sunuyor ve Türkiye genelinde iş arayanlar için bir umut ışığı oluşturuyor. İŞKUR'un resmi internet adresinde yer alan "İş Arayan" menüsü altındaki "Aktif İş İlanları" bölümü, adayların aradıkları iş fırsatlarına kolayca ulaşabilmeleri için tasarlandı.