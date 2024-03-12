İŞKUR’dan 113.281 personel alımı! Başvurular start aldı: Vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu

İŞKUR İş İlanları ve Fırsatlar
İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:
Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.
Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.
Bilgi Teknolojileri: Dijital dönüşümün etkisiyle BT sektörü, inovatif çözümler üretecek yetenekli bireyleri arıyor.
Eğitim ve Hizmet Sektörleri: Toplumun eğitim ve hizmet ihtiyaçları, bu alanlarda çalışacak öğretmenlerden hizmet personeline kadar geniş bir iş alanı yaratıyor.
Depo İşçisi (Elleçleme) 1090
Forklift Operatörü 1034
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 988
Büro Memuru (Genel) 962
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 932
Reyon Görevlisi 920
Market Elemanı 913
Elektrikçi (Genel) 837
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 814
Bulaşıkçı (Stevard) 769
Mutfak Görevlisi 756
Betonarmeci 752
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 723
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?
Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.
İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?
İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.