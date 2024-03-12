İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

Ankara'da gerçekleşen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru sürecinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 bin işçi alımı için kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler. 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin kişilik işçi alımı için kura çekimi tarihi merak konusu oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI