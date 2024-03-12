İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

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Ankara'da gerçekleşen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru sürecinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 bin işçi alımı için kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler. 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin kişilik işçi alımı için kura çekimi tarihi merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.