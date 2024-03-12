SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Memur Haberleri

İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Şubat ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları 18-19 Mart 2024 tarihlerinde noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 09:40 Güncelleme 12 Mart 2024, 09:40
İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı... 8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da gerçekleşen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru sürecinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 bin işçi alımı için kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler. 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin kişilik işçi alımı için kura çekimi tarihi merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI DUYURULDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 18-19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Defterdarlık Uzman Yardımcısı şartları neler? Yazılı ve sözlü sınav ne zaman?Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Defterdarlık Uzman Yardımcısı şartları neler? Yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Defterdarlık Uzman Yardımcısı şartları neler? Yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
Tarım Kredi Grubu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
İnsani Yardım Vakfı
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Deprem yerine afet sigortası! Yeni çalışma başladı: Kapsamda neler olacak?
CHP’li belediyede skandal! Başkan Erdoğan’ın mesajını paylaştı işten atıldı
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...
Zirvede hakem kavgası! Galatasaray’ın TFF’ye tepkisine Fenerbahçe Takvim.com.tr’nin sorusuyla cevap verdi: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA