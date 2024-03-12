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12-18 Mart KPSS şartsız hastanelere hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları

Hasta danışmanları ve hasta kayıt-kabul görevlileri, hastaların hastane deneyimlerinin ilk ve son noktalarında kritik roller üstlenirler. Hasta danışmanları, hastaların sağlık hizmetlerine erişim süreçlerinde rehberlik ederek, onların ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar ve herhangi bir sorunlarında yardımcı olur. Hasta kayıt-kabul görevlileri ise, hastaların hastaneye giriş ve çıkış işlemlerini sorunsuz bir şekilde yöneterek, tedavi süreçlerinin ilk adımını oluşturur. Bu roller, hasta memnuniyetinin sağlanmasında ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında büyük bir öneme sahiptir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe yaşanan personel açığını gidermek ve özel sektör hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:31 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:31
12-18 Mart KPSS şartsız hastanelere hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları

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Sağlık sektöründe çalışmayı ve insan hayatına dokunmayı hayal ediyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın! Türkiye'deki birçok hastane, hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi gibi kritik pozisyonlar da dahil olmak üzere personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı.
Dinamik bir çalışma ortamında, sürekli öğrenme ve gelişme imkanı sunan sağlık sektörü, insan odaklı bir yaklaşımla hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Özellikle özel hastaneler, artan hasta sayılarına paralel olarak, sağlık hizmetlerini kesintisiz ve etkin bir şekilde sunabilmek için yetkin personel arayışını sürdürmektedir. Peki hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

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