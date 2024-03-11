Başvurular start aldı: İŞKUR’dan 113.281 personel alımı! Vasıflı, vasıfsız KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları yayınlandı

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu ve özel sektördeki geniş çaplı personel ihtiyacını karşılamak üzere 114.360 kişilik devasa bir iş ilanı paketi yayınlandı. Bu girişim, farklı meslek gruplarına ait adaylar için benzersiz bir iş bulma fırsatı sunuyor ve Türkiye genelinde iş arayanlar için bir umut ışığı oluşturuyor. İŞKUR'un resmi internet adresinde yer alan "İş Arayan" menüsü altındaki "Aktif İş İlanları" bölümü, adayların aradıkları iş fırsatlarına kolayca ulaşabilmeleri için tasarlandı.
Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.
İŞKUR Açık İş İlanları
Beden İşçisi (Genel) 23760
Temizlik Görevlisi 3685
Satış Elemanı / Danışmanı 2707
Servis Elemanı (Garson) 2071
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1582
Paketleme İşçisi 1559
Makineci (Dikiş) 1558
Ambar/Depo Görevlisi 1514
Konfeksiyon İşçisi 1457
Ön Muhasebeci 1419
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1262
Şoför-Yük Taşıma 1207
Kasiyer 1144