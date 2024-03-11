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8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 | Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu? İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı...

Ankara'da gerçekleşen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru sürecinin ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 bin işçi alımı için kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden takip edebilecekler. 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin kişilik işçi alımı için kura çekimi tarihi merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 22:39 Güncelleme 11 Mart 2024, 22:39
8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 | Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu? İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı...

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Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Şubat ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları 18-19 Mart 2024 tarihlerinde noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI DUYURULDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 18-19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

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