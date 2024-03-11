8 BİN İŞÇİ ALIMI TARİHİ SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 | Nihai isim-sonuç LİSTESİ duyuruldu mu? İŞKUR kura sonuç sorgulama ekranı...

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Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Şubat ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları 18-19 Mart 2024 tarihlerinde noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.