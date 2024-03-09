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Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! 10-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları!

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor: bekçi alım ilanları. Bu ilanlar, özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için cazip bir imkan olarak dikkat çekiyor. Bekçi pozisyonları, genellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak tanımlanır ve bu pozisyonlara yapılan alımlar, geniş bir aday kitlesini hedef alır. Adayların başvuru yapabilmesi için bazı genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 14:18 Güncelleme 09 Mart 2024, 14:18
Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! 10-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları!

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İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bu ilanlar, KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan alımlar olduğu için, pek çok kişi için ulaşılabilir bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Bu ilanlar, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım teşkil eder.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı Genel Şartlar

Bekçi alım ilanlarına başvuracak adayların karşılaması gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Genellikle en az ilkokul mezunu olmak,
  • Adli sicil kaydının temiz olması,
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  • Vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olmak,
  • Emekli ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Sağlık sorunlarının görev yapmaya engel olmaması gerekmektedir.

Özel Şartlar

Özel şartlar ise ilana göre değişkenlik gösterebilir ve pozisyona özgü nitelikler veya beceriler içerebilir.

İş Tanımı ve Nitelikler

Örneğin, Vişne Madencilik Fabrikası için engelli kadrosuna bekçi personeli alımı yapılacaktır. Bu pozisyon için aranan nitelikler arasında:

  • 2 vardiyalı çalışma (16:00-24:00 ve 24:00-08:00),
  • İş disiplinine sahip olmak,
  • Sorumluluk bilincine sahip olmak yer almaktadır.

Meslek ve Öğrenim Bilgileri

  • Meslek: Çarşı ve Mahalle Bekçisi
  • Deneyim: 2-5 yıl arası tercih sebebidir.
  • Öğrenim: Adayların en az ilkokul mezunu olmaları beklenir.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı İlanı

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı İlanı İçin Tıklayınız

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