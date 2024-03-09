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KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadrolar! İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR, Türkiye genelindeki iş arayanlar için yeni bir fırsat sunuyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 8 şehirde işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu duyuru, iş arayan bireyler için önemli bir istihdam kapısı açıyor. İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Manisa, Karaman, Kırşehir, Zonguldak ve Şırnak illeri, bu alımların gerçekleşeceği yerler arasında yer alıyor. Sayfamızda TYP kapsamında yapılacak işçi alımlarına dair detayları ve başvuru sürecine yer veriyoruz.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 12:50 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:50
KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadrolar! İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

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İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, 5 bin 460 kişinin istihdam edileceği bilgisi paylaşıldı. Bu alımlar, ilgili kaymakamlık ve valilikler bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu geniş çaplı istihdam hamlesi, birçok kişinin iş hayatına adım atması için büyük bir fırsat sunuyor.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları

TYP işçi alımına başvuracak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

SGK'ya bildirilmiyor olmak ve sigortalı olmamak veya sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

Aile bireylerinin toplam gelirinin, asgari ücretin 1,5 katını aşmaması,

Aynı adreste ikamet edenlerden yalnızca birinin başvurabilmesi.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci

TYP işçi alımı başvuruları, İŞKUR'un elektronik şubesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların esube.iskur.gov.tr adresine giderek, ilanlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde, adayların yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve ilgili evrakları hazırlamaları önem taşır.

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

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