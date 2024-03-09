KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadrolar! İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, 5 bin 460 kişinin istihdam edileceği bilgisi paylaşıldı. Bu alımlar, ilgili kaymakamlık ve valilikler bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu geniş çaplı istihdam hamlesi, birçok kişinin iş hayatına adım atması için büyük bir fırsat sunuyor.