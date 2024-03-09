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9 Mart 2024: Hastanelere Sınavsız İşçi Alımı Başladı! En Az İlkokul Mezunları Başvurabilir!

İnsan hayatına dokunmak ve sağlık sektöründe yer almak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın! Hastanelerin personel ve işçi alımı süreci başladı. En az ilköğretim mezunu olan adaylar da sınavsız olarak başvurabilir. İŞKUR e-Şube üzerinden veya İŞKUR il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvurabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 12:10 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:18
9 Mart 2024: Hastanelere Sınavsız İşçi Alımı Başladı! En Az İlkokul Mezunları Başvurabilir!

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Sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için İŞKUR, çeşitli hastane pozisyonları için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci ve aranan şartlar hakkında detaylı bilgi edinmek, başvuru yapacak adayların süreci başarıyla tamamlamalarını sağlayacaktır. İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, adayların sağlık sektöründe kariyer yapmaları için önemli bir adımdır.

Hastane Personeli Alımı İçin Başvuru Koşulları

Hastane personeli alımında aranan ilk ve en önemli şart, alım yapılacak kadronun mesleki özelliklerine uygunluktur. Bazı kadrolar için özel eğitim şartları aranırken, bazıları için direkt alım yapılabiliyor. Adayların, her kadro için belirlenen eğitim düzeyi gibi özel şartları taşımaları gerekiyor. Hastaneler, en az ilkokul mezunlarından başlayarak çeşitli eğitim düzeylerine göre personel alımı yapabiliyor.

İŞKUR Profili Oluşturma ve İş İlanlarına Müracaat

İŞKUR iş ilanlarına müracaat edecek adaylar için ilk adım, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bir profil oluşturmaktır. Profilinizi oluşturduktan sonra, iş ilanları arama bölümünden ilgilendiğiniz kadroya göre arama yapabilirsiniz. Adayların yalnızca kadronun ismini yazarak diğer kısımları boş bırakmaları, tüm ilanları kolaylıkla incelemelerine olanak tanır.

En az 33.550 TL maaşla KPSSsiz İŞKUR şehir hastaneleri işçi ve personel alımı: Temizlik görevlisi, şoför, beden işçisi, sterilizasyon görevlisi ...En az 33.550 TL maaşla KPSSsiz İŞKUR şehir hastaneleri işçi ve personel alımı: Temizlik görevlisi, şoför, beden işçisi, sterilizasyon görevlisi ...
En az 33.550 TL maaşla KPSS'siz İŞKUR şehir hastaneleri işçi ve personel alımı: Temizlik görevlisi, şoför, beden işçisi, sterilizasyon görevlisi ...

Hastanelere Genel Başvuru Şartları

Hastanelere yapılacak başvurularda adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Hastane ortamında çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması,
  • Sürekli çalışma imkanına sahip olmak,
  • Kadronun gerektirdiği mezuniyet şartlarını ve özel koşulları karşılamak.

İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, adaylara resmi ve güvenilir bir istihdam kapısı sunar. Ayrıca, devlet destekli olması sebebiyle, başvurular şeffaf bir süreç içerisinde değerlendirilir. Bu yöntem, adayların kariyer hedeflerine ulaşmaları için eşit fırsatlar sağlar.

İŞKUR Hastane Personeli Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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