ÖGG Sınav Sonuç Ekranı! ÖGG 107. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Puanım Kaç Olmalı?

Özel Güvenlik sınavına giren adaylar, 107. Dönem sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 24 Şubat'ta tamamlanan sınavın sonuçları için Emniyet Müdürlüğü'nden resmi bir açıklama henüz gelmedi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınavına giren adaylar, 107. Dönem sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 24 Şubat'ta tamamlanan sınavın sonuçları için Emniyet Müdürlüğü'nden resmi bir açıklama henüz gelmedi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG 107. TEMEL EĞİTİM VE 81. YENİLEME EĞİTİM SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik Sınav sonuçları en geç 22 Mart Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.