Hayallerindeki işe KPSS’siz sınavsız başvur! 8-31 Mart’ta İŞKUR’dan 114.352 işçi alımı! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYP’li...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayında iş arayanlara umut vaat eden bir dizi iş ilanıyla gündemde. İŞKUR'un yayınladığı 114.352 açık iş ilanı, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Çeşitlilik Sunan İlanlar İŞKUR'un Mart ayı iş ilanları, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunuyor. Servis elemanı, beden işçisi, büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi alanlarda iş imkanları bulunuyor. Özellikle beden işçisi pozisyonunda 22.559 açık iş ilanıyla iş arayanlara büyük bir olanak sunuluyor.