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Hayallerindeki işe KPSS'siz sınavsız başvur! 8-31 Mart'ta İŞKUR'dan 114.352 işçi alımı! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYP'li...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayı için toplamda 114.352 açık iş ilanını duyurarak iş arayanlara çeşitli kariyer fırsatları sunuyor. İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlar, farklı beceri ve deneyim seviyelerine uygun olarak çeşitli pozisyonlarda iş bulma olanağı sağlıyor. Bu adım, Türkiye genelindeki işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 08:17 Güncelleme 08 Mart 2024, 08:17
Hayallerindeki işe KPSS’siz sınavsız başvur! 8-31 Mart’ta İŞKUR’dan 114.352 işçi alımı! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYP’li...

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayında iş arayanlara umut vaat eden bir dizi iş ilanıyla gündemde. İŞKUR'un yayınladığı 114.352 açık iş ilanı, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Çeşitlilik Sunan İlanlar

İŞKUR'un Mart ayı iş ilanları, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunuyor. Servis elemanı, beden işçisi, büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi alanlarda iş imkanları bulunuyor. Özellikle beden işçisi pozisyonunda 22.559 açık iş ilanıyla iş arayanlara büyük bir olanak sunuluyor.

İŞKUR'un Rolü

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanları, iş arayanların niteliklerine ve yeteneklerine uygun iş bulmalarına olanak tanıyor. Bu sayede iş arayanlar, kendilerine en uygun işi bulma konusunda daha fazla seçeneğe sahip oluyorlar. Ayrıca, işverenlerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

Kolay Başvuru İmkanı

İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu da iş arama sürecini kolaylaştırıyor ve istihdam edilme olasılığını artırıyor.

İŞKUR aracılığıyla Mart ayı için yayınlanan aktif iş ilanlarından bazıları şunlardır:

Servis Elemanı: 2.158 açık pozisyon

Beden İşçisi: 24.009 açık pozisyon

Büro Memuru: 997 açık pozisyon

Depo İşçisi: 1.083 açık pozisyon

Şoför: 431 açık pozisyon

Kurye: 169 açık pozisyon

Bekçi: 99 açık pozisyon

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