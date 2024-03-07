Başvurular start aldı: İŞKUR’dan 114.389 personel alımı! hemen her meslekten iş ilanlar yayınlandı

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara kamu ve özel sektördeki iş fırsatlarını sunarak, kariyer yolculuklarında önemli bir köprü görevi görüyor. Mart ayında yapılacak 114.389 personel alımı, birçok kişiye yeni iş imkanları sunuyor. İŞKUR'un sağladığı bu fırsatlardan yararlanmak için gerekli adımları takip ederek, kariyerinize yön verebilirsiniz.
Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.
İŞKUR Açık İş İlanları
Beden İşçisi (Genel) 23760
Temizlik Görevlisi 3685
Satış Elemanı / Danışmanı 2707
Servis Elemanı (Garson) 2071
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1582
Paketleme İşçisi 1559
Makineci (Dikiş) 1558
Ambar/Depo Görevlisi 1514
Konfeksiyon İşçisi 1457
Ön Muhasebeci 1419
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1262
Şoför-Yük Taşıma 1207
Kasiyer 1144