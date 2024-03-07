SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

7-18 Mart KPSS şartsız hastanelere arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları

Sağlık sektörü, insan odaklı ve dinamik bir çalışma ortamı arayanlar için benzersiz fırsatlar sunan bir alandır. Özellikle özel hastaneler, artan hasta sayısı ve yoğun iş temposu ile hasta memnuniyetini ve sağlık hizmetlerinin aksamadan sunulmasını sağlamak için kritik pozisyonlarda personel arayışına devam ediyor. Bu önemli roller arasında hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi pozisyonları öne çıkmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 07 Mart 2024, 12:17
7-18 Mart KPSS şartsız hastanelere arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hasta danışmanları ve hasta kayıt-kabul görevlileri, hastaların hastane deneyimlerinin ilk ve son noktalarında kritik roller üstlenirler. Hasta danışmanları, hastaların sağlık hizmetlerine erişim süreçlerinde rehberlik ederek, onların ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar ve herhangi bir sorunlarında yardımcı olur. Hasta kayıt-kabul görevlileri ise, hastaların hastaneye giriş ve çıkış işlemlerini sorunsuz bir şekilde yöneterek, tedavi süreçlerinin ilk adımını oluşturur. Bu roller, hasta memnuniyetinin sağlanmasında ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında büyük bir öneme sahiptir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe yaşanan personel açığını gidermek ve özel sektör hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı.

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartlarıİş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları
İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları
En az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolarEn az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar
En az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi fondaş itiraf etti: Verin Afyonkarahisar’ı İstanbul gidiyor
İnsani Yardım Vakfı
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, trol, muhteris...
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan yeni açıklama geldi! Görgü tanığı her şeyi anlattı: Ellerimle çıkardım
Veriler açıklandı! Ne BMW ne Ssangyong ne Mercedes ne Tesla! Togg açık ara lider!
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada
Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu yanıtı: Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede?
Bu ay başvur 6 bin TL al! Emekli olacaklar ikramiye için nelere dikkat etmeli? Kim, hangi ödemeyi alabilecek?
Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nda! Union SG maçında Avrupa’nın devleri onun için Brüksel’de olacak
Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den | Esenyurt’ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti’nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
SON DAKİKA