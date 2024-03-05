Mart ayı İŞKUR TYP ilanları: Yüzlerce personel alımı yapılacak! TYP başvuru şartları nedir? İş başvuru ekranı

İŞKUR, son dakika açıklamasıyla Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 3 şehirde gerçekleştirilecek olan yüzlerce işçi alımı, iş arayanların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu program kapsamında toplamda 1.370 işçi alımı yapılacak olup, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri gibi kurumlara personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını internet üzerinden yapmaları gerektiği belirtiliyor.