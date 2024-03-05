SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Mart ayı İŞKUR TYP ilanları: Yüzlerce personel alımı yapılacak! TYP başvuru şartları nedir? İş başvuru ekranı

İŞKUR'un TYP kapsamında duyurduğu bu işçi alımı, hem iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki istihdamı artırma noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu program, toplum yararına çalışma fırsatı sunarak, birçok kişinin iş hayatına katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 11:20 Güncelleme 05 Mart 2024, 11:22
Mart ayı İŞKUR TYP ilanları: Yüzlerce personel alımı yapılacak! TYP başvuru şartları nedir? İş başvuru ekranı

İŞKUR, son dakika açıklamasıyla Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 3 şehirde gerçekleştirilecek olan yüzlerce işçi alımı, iş arayanların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu program kapsamında toplamda 1.370 işçi alımı yapılacak olup, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri gibi kurumlara personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını internet üzerinden yapmaları gerektiği belirtiliyor.

İŞKUR TYP İlanları Başvuru Şartları Nelerdir?

TYP işçi alımına başvuracak adayların karşılaması gereken şartlar açıkça belirlenmiş durumda. Başvuru şartları arasında;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

gibi kriterler yer alıyor.

İŞKUR TYP Hangi Kurumlar İçin Alım Yapılacak?

Alım yapılacak kurumlar arasında Malatya Valiliği, Sarıveliler Kaymakamlığı, Ardahan İl Özel İdaresi, Başyayla Kaymakamlığı ve Karaman İl Özel İdaresi bulunmaktadır. Bu kurumlara yapılacak TYP personel alımı, bölgesel kalkınma ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci

İş arayan vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmesi için İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi, İŞKUR'un web sitesinden edinilebilir. Adayların başvuru koşullarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve gerekli belgelerle birlikte zamanında başvurularını yapmaları önem taşıyor.

İŞKUR TYP İş İlanları

İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartlarıİş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları
İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları
En az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolarEn az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar
En az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar
İŞKUR 108.831 personel alımı başladı! 4-31 Mart KPSSsiz açık iş ilanları yayınlandı! Temizlikçi, şoför, çarşı ve mahalle bekçisi...İŞKUR 108.831 personel alımı başladı! 4-31 Mart KPSSsiz açık iş ilanları yayınlandı! Temizlikçi, şoför, çarşı ve mahalle bekçisi...
İŞKUR 108.831 personel alımı başladı! 4-31 Mart KPSS'siz açık iş ilanları yayınlandı! Temizlikçi, şoför, çarşı ve mahalle bekçisi...
En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir: EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı!En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir: EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı!
En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir: EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı!

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
Ekrem İmamoğlu CHP’li İBB’nin iş bilmezliğini kendi ağzıyla itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler
EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
Murat Kurum’dan İstanbul’a değer katacak vizyon! Kentsel dönüşüm, lojistik köyler, metrolar... | Lansman öncesi Başkan Erdoğan’la ne konuştu?
Galatasaray’a Matador! Dünya yıldızı isim geliyor
2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular
Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ramazan kampanyası! Temel gıdada fiyat sabitlendi! Süt, un, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek...
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 5 Mart 2024 hava durumu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
SON DAKİKA