SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

5-18 Mart KPSS şartsız hastanelere arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları

Sağlık sektöründe insan odaklı ve dinamik bir ortamda kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Özel hastaneler, artan hasta sayısı ve yoğun iş temposu ile birlikte, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sunulmasını sağlamak için kritik pozisyonlara personel alımı yapmaktadır. Bu kritik pozisyonlar arasında hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi rolleri öne çıkmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:55 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:55
5-18 Mart KPSS şartsız hastanelere arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte hastane personel alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe yaşanan personel açığını gidermek ve özel sektör hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı. KPSS puanı olmadan veya puanı düşük olan adaylara da hitap eden bu kapsamlı istihdam fırsatı, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için yepyeni bir sayfa açıyor. İşte hastanelere KPSS şartı olmadan hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları...

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detaylarıKPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detayları
KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detayları

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartlarıİş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları
İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı: KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları
En az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolarEn az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar
En az lise mezunu 5-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
Murat Kurum’dan İstanbul’a değer katacak vizyon! Kentsel dönüşüm, lojistik köyler, metrolar... | Lansman öncesi Başkan Erdoğan’la ne konuştu?
2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular
Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ramazan kampanyası! Temel gıdada fiyat sabitlendi! Süt, un, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek...
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 5 Mart 2024 hava durumu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
SON DAKİKA