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KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 108.569 PERSONEL ALIMI başladı! 5 Mart İŞKUR iş ilanları ekranı açıldı! İşte kadrolar

Hayallerinizdeki işe kavuşmak için bir adım mı atmak istiyorsunuz? O zaman İŞKUR'un 4 Mart itibarıyla güncellenen iş ilanlarına göz atmadan geçmeyin! KPSS şartı aranmaksızın, Türkiye genelinde farklı sektörlerde toplamda 108.569 personel alımı yapılacağını müjdeleyen İŞKUR, iş arayanlar için adeta bir umut ışığı oldu. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok farklı sektörde personel alımı yapılıyor. KPSS şartı aranmaksızın, farklı eğitim seviyelerine ve becerilere sahip adaylar için uygun pozisyonlar mevcut.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:56 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:56
KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 108.569 PERSONEL ALIMI başladı! 5 Mart İŞKUR iş ilanları ekranı açıldı! İşte kadrolar

KPSS'ye gerek kalmadan, ister deneyimli ister deneyimsiz ol, 108.569 yeni iş fırsatı seni bekliyor! Özel sektörden kamuya kadar geniş bir yelpazede hayallerine ulaşmak için İŞKUR'un güncel ilanlarına göz at! 4 Mart'ta güncellenen İŞKUR ilanları, farklı alanlarda ve farklı pozisyonlarda yeni iş arayanlar için eşsiz bir fırsat sunuyor. İşte KPSS'li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz İŞKUR 4 Mart iş ilanları...

İŞKUR Üzerinden Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Meslekler

İŞKUR'un açık iş ilanları arasında, birçok meslek grubundan aday için fırsatlar mevcut. İşte bazı öne çıkan pozisyonlar ve açık kontenjan sayıları:

  • Beden İşçisi (Genel): 24.473
  • Temizlik Görevlisi: 3.997
  • Satış Elemanı / Danışmanı: 2.941
  • Servis Elemanı (Garson): 2.138
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1.694

Genel Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • İlgili mezuniyet düzeyine sahip olmak,
  • Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • İlanın yayımlandığı il veya ilçede ikamet ediyor olmak.

Bu şartlar, İŞKUR tarafından personel alımı için belirlenen genel koşulları oluşturuyor. Adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, ilgilendikleri pozisyonlar için başvuruda bulunabilirler.

İŞKUR Üzerinden Bu İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Öncelikle, İŞKUR'un resmi web sitesi adresine gidin.

İŞKUR'a Üye Olun

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "Üye Ol" butonuna tıklayarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirin. Bunun için gerekli bilgileri (TC kimlik numarası, e-posta adresi vb.) girin ve üyelik işleminizi tamamlayın.

Giriş Yapın

Üyelik işlemleriniz tamamlandıktan sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayarak İŞKUR hesabınıza giriş yapın. E-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

İş Arama

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "İş Arama" bölümüne tıklayın. Buradan, ilgilendiğiniz sektör, meslek grubu, çalışma şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel vs.) ve tercih ettiğiniz şehir gibi kriterleri seçerek iş ilanlarını filtreleyebilirsiniz.

İlanlara Göz Atın ve Başvurun

Arama kriterlerinize uygun iş ilanlarını inceleyin. İlginizi çeken bir ilan olduğunda, ilan detaylarına girerek iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma şartları gibi bilgileri okuyun. İlan size uygunsa ve aranan şartları taşıyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuru Takibi

Başvurduğunuz ilanlarla ilgili gelişmeleri takip etmek için, İŞKUR hesabınızda yer alan "Başvurularım" bölümünü düzenli olarak kontrol edin. Bu bölümde, başvurularınızın durumunu ve olası geri dönüşleri görebilirsiniz.

İşverenlerden Gelen Davetleri Takip Edin

Başvurunuz ilgi çektiğinde, işverenler sizi iş görüşmesi için davet edebilir. Bu davetler genellikle İŞKUR hesabınıza gelen bildirimler aracılığıyla yapılır. Bu yüzden hesabınızı aktif olarak kontrol etmeye devam edin. İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak bu adımlarla gerçekleşir. Unutmayın, profilinizi güncel tutmak ve başvurularınızı takip etmek başarı şansınızı artırır.

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