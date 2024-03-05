KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 108.569 PERSONEL ALIMI başladı! 5 Mart İŞKUR iş ilanları ekranı açıldı! İşte kadrolar

Üyelik işlemleriniz tamamlandıktan sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayarak İŞKUR hesabınıza giriş yapın. E-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "Üye Ol" butonuna tıklayarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirin. Bunun için gerekli bilgileri (TC kimlik numarası, e-posta adresi vb.) girin ve üyelik işleminizi tamamlayın.

Arama kriterlerinize uygun iş ilanlarını inceleyin. İlginizi çeken bir ilan olduğunda, ilan detaylarına girerek iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma şartları gibi bilgileri okuyun. İlan size uygunsa ve aranan şartları taşıyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "İş Arama" bölümüne tıklayın. Buradan, ilgilendiğiniz sektör, meslek grubu, çalışma şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel vs.) ve tercih ettiğiniz şehir gibi kriterleri seçerek iş ilanlarını filtreleyebilirsiniz.

Başvuru Takibi

Başvurduğunuz ilanlarla ilgili gelişmeleri takip etmek için, İŞKUR hesabınızda yer alan "Başvurularım" bölümünü düzenli olarak kontrol edin. Bu bölümde, başvurularınızın durumunu ve olası geri dönüşleri görebilirsiniz.

İşverenlerden Gelen Davetleri Takip Edin

Başvurunuz ilgi çektiğinde, işverenler sizi iş görüşmesi için davet edebilir. Bu davetler genellikle İŞKUR hesabınıza gelen bildirimler aracılığıyla yapılır. Bu yüzden hesabınızı aktif olarak kontrol etmeye devam edin. İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak bu adımlarla gerçekleşir. Unutmayın, profilinizi güncel tutmak ve başvurularınızı takip etmek başarı şansınızı artırır.