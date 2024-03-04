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KPSS-2024/5 sonuç SORGULAMA EKRANI! ÖSYM 2024! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2024/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin değerlendirilmesi sonucunda, yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlandı. İşte sonuç sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 15:04 Güncelleme 04 Mart 2024, 15:13
KPSS-2024/5 sonuç SORGULAMA EKRANI! ÖSYM 2024! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilen 2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklayacağı tercih sonuçlarının ardından adaylar, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün talep edeceği evraklarla birlikte işlemlerini tamamlayacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Lisans düzeyinde alınacak personel:

  • Biyolog: 20
  • Büro Personeli: 304
  • Çocuk Gelişimcisi: 40
  • Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi): 25
  • Dil ve Konuşma Terapisti: 40
  • Diyetisyen: 250
  • Ebe: 2000
  • Fizyoterapist: 400
  • Gerontolog: 150
  • Hemşire (Lisans): 13000
  • İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 20
  • Odyolog: 30
  • Perfüzyonist: 20
  • Psikolog: 250
  • Sağlık Fizikçisi: 30
  • Sosyal Çalışmacı: 30
  • Mimar: 10
  • Mühendis Bilgisayar: 50
  • Mühendis Biyomedikal: 35
  • Mühendis Elektrik/Elektronik: 10
  • Mühendis Harita: 2
  • Mühendis İnşaat: 30
  • Mühendis Jeofizik: 3
  • Mühendis Makina: 10
  • Şehir Plancısı: 1

Ön Lisans düzeyinde alınacak personel:

  • Sağlık Teknikeri Anestezi: 300
  • Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı: 40
  • Sağlık Teknikeri Diş: 150
  • Sağlık Teknikeri Laboratuvar: 490
  • Sağlık Teknikeri Ortopedi: 100
  • Sağlık Teknikeri Röntgen: 1200
  • Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter: 900
  • Sağlık Teknikeri Adli Tıp: 15
  • Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı: 450
  • Sağlık Teknikeri Ameliyat: 150
  • Sağlık Teknikeri Diyaliz: 150
  • Sağlık Teknikeri Eczane: 150
  • Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji: 30
  • Sağlık Teknikeri Evde Bakım: 425
  • Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi: 100
  • Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım: 1540
  • Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi: 30
  • Sağlık Teknikeri Odyometri: 60
  • Sağlık Teknikeri Optisyen: 15
  • Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi: 40
  • Sağlık Teknikeri Padolog: 15
  • Sağlık Teknikeri Radyoterapi: 25
  • Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım: 425

Ortaöğretim düzeyinde alınacak personel:

  • Destek Personeli Şoför: 50
  • Destek Personeli: 550
  • Sağlık Teknisyeni Anestezi: 50
  • Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı: 10
  • Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım: 400
  • Sağlık Teknisyeni Laboratuvar: 80
  • Sağlık Teknisyeni Röntgen: 200
  • Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter: 100

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