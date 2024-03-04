KPSS-2024/5 sonuç SORGULAMA EKRANI! ÖSYM 2024! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilen 2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilen 2024/5 yerleştirme sonuçları açıklandı.
SONUÇLAR AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."
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ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıklayacağı tercih sonuçlarının ardından adaylar, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün talep edeceği evraklarla birlikte işlemlerini tamamlayacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Lisans düzeyinde alınacak personel:
Ön Lisans düzeyinde alınacak personel:
Ortaöğretim düzeyinde alınacak personel: