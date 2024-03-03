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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR sağlıkçı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı. Başvurular 23 Şubat tarihinde başladı ve 27 Şubat tarihinde sona erecek. Farklı meslek gruplarından yapılacak olan bu alımlara başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 14:01 Güncelleme 03 Mart 2024, 14:03
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR sağlıkçı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat tarihinde başlamış ve 27 Şubat tarihinde sona erecek. Bu aşamadan sonra, başvuran adaylar kura çekilişinin yapılacağı tarihi bekleyecekler. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda, işe alımların noter kurası ile belirleneceği ifade edilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDA HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIM YAPILACAK?

Otomotiv Kaportacısı, Temizlik Görevlisi, Oto Elektrikçisi, Oto bakım onarımcısı ve otomativ mekanikçisi, Marangoz, Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek elemanı, İnşaat Boyacısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elamanı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 27 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru işlemleri sırasında adaylar bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru esnasında adayların dikkat etmesi gereken hususlardan bir diğeri de Nüfus Sistemi'nde kayıtlı olan adreslerindeki ilde yapacakları başvurular dikkate alınacak.

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