Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR sağlıkçı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat tarihinde başlamış ve 27 Şubat tarihinde sona erecek. Bu aşamadan sonra, başvuran adaylar kura çekilişinin yapılacağı tarihi bekleyecekler. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda, işe alımların noter kurası ile belirleneceği ifade edilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.



Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.