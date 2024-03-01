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Hastanelere 2-18 Mart arası KPSS şartı olmadan hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe yaşanan personel açığını gidermek ve özel sektör hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı. KPSS puanı olmadan veya puanı düşük olan adaylara da hitap eden bu kapsamlı istihdam fırsatı, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için yepyeni bir sayfa açıyor. İşte hastanelere KPSS şartı olmadan hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ilanları...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:44 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:44
Hastanelere 2-18 Mart arası KPSS şartı olmadan hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte başvuru şartları

Hastanelere başvuru ekranı: Sağlık sektöründe kariyer yapma hayali kuranlar için açılan yeni kapılar, özellikle özel hastanelerde vazgeçilmez bir rol oynayan hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul personeli pozisyonlarına odaklanıyor. Bu pozisyonlar, hastanelerin düzenli ve etkin bir şekilde işlemesinde kritik öneme sahip olup, hastaların sağlık hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlamalarını garantiler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi herhangi bir ön koşulun aranmadığı bu alımlar, 18 ile 56 yaş aralığındaki geniş bir aday grubuna hitap ederek, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen herkes için benzersiz bir fırsat sunuyor.

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

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Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

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