SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 29 Şubat iş ilanları yayımlandı! KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 118.910 PERSONEL ALIMI başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için her gün yeni umut kapıları aralıyor. 29 Şubat'ta güncellenen iş ilanlarıyla, KPSS zorunluluğu olmaksızın, farklı sektörlerde görev yapmak üzere toplamda 118.910 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Bu duyuru, özellikle iş arayışında olan vatandaşlar için önemli bir fırsatı ifade ediyor. İŞKUR'un geniş yelpazedeki personel alım ilanları, özel sektörden kamu sektörüne, deneyimli ya da deneyimsiz adaylara kadar birçok farklı alanda iş imkanı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:14 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:15
İŞKUR 29 Şubat iş ilanları yayımlandı! KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 118.910 PERSONEL ALIMI başladı

KPSS'ye gerek yok! Deneyimli ya da deneyimsiz, 118.910 yeni iş fırsatı seni bekliyor! Özel sektörden kamuya, geniş bir yelpazede hayallerine ulaşmak için İŞKUR'un güncel ilanlarına göz at! 29 Şubat'ta güncellenen İŞKUR ilanları, farklı alanlarda ve farklı pozisyonlarda yeni iş arayanlar için eşsiz bir fırsat sunuyor.

İŞKUR Üzerinden Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Meslekler

İŞKUR'un açık iş ilanları arasında, birçok meslek grubundan aday için fırsatlar mevcut. İşte bazı öne çıkan pozisyonlar ve açık kontenjan sayıları:

  • Beden İşçisi (Genel): 24.473
  • Temizlik Görevlisi: 3.997
  • Satış Elemanı / Danışmanı: 2.941
  • Servis Elemanı (Garson): 2.138
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1.694

Genel Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • İlgili mezuniyet düzeyine sahip olmak,
  • Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • İlanın yayımlandığı il veya ilçede ikamet ediyor olmak.

Bu şartlar, İŞKUR tarafından personel alımı için belirlenen genel koşulları oluşturuyor. Adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, ilgilendikleri pozisyonlar için başvuruda bulunabilirler.

İŞKUR Üzerinden Bu İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Öncelikle, İŞKUR'un resmi web sitesi adresine gidin.

İŞKUR'a Üye Olun

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "Üye Ol" butonuna tıklayarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirin. Bunun için gerekli bilgileri (TC kimlik numarası, e-posta adresi vb.) girin ve üyelik işleminizi tamamlayın.

Giriş Yapın

Üyelik işlemleriniz tamamlandıktan sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayarak İŞKUR hesabınıza giriş yapın. E-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

İş Arama

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "İş Arama" bölümüne tıklayın. Buradan, ilgilendiğiniz sektör, meslek grubu, çalışma şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel vs.) ve tercih ettiğiniz şehir gibi kriterleri seçerek iş ilanlarını filtreleyebilirsiniz.

İlanlara Göz Atın ve Başvurun

Arama kriterlerinize uygun iş ilanlarını inceleyin. İlginizi çeken bir ilan olduğunda, ilan detaylarına girerek iş tanımı, aranan nitelikler, çalışma şartları gibi bilgileri okuyun. İlan size uygunsa ve aranan şartları taşıyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuru Takibi

Başvurduğunuz ilanlarla ilgili gelişmeleri takip etmek için, İŞKUR hesabınızda yer alan "Başvurularım" bölümünü düzenli olarak kontrol edin. Bu bölümde, başvurularınızın durumunu ve olası geri dönüşleri görebilirsiniz.

İşverenlerden Gelen Davetleri Takip Edin

Başvurunuz ilgi çektiğinde, işverenler sizi iş görüşmesi için davet edebilir. Bu davetler genellikle İŞKUR hesabınıza gelen bildirimler aracılığıyla yapılır. Bu yüzden hesabınızı aktif olarak kontrol etmeye devam edin. İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak bu adımlarla gerçekleşir. Unutmayın, profilinizi güncel tutmak ve başvurularınızı takip etmek başarı şansınızı artırır.

EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilirEGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir
EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir
KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detaylarıKPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detayları
KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detayları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü
CHP’deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun’un TBMM’deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
Esnafa erken emeklilik: Düzenleme kimleri kapsayacak? Aylıklar ne zaman bağlanacak? Çalışma ne aşamada?
Adnan Oktar hakkında çarpıcı gelişme! Kadın avukatlarla 500 saat görüşme yaptığı ortaya çıktı! Harekete geçildi
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu
Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?
Fondaş Halk TV’de CHP’ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda
Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurulu Ramazan fırsatçılarına geçit vermedi! Çalışanlara da ceza geliyor
CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi
Karanlık bilinçaltının dışa vurumu! CHP’li Ekrem İmamoğlu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız
Önce ’APO’ya özgürlük böğürtüsü sonra ’Kürdistan’ çıkışı! DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Batman mitinginde skandal sözler
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında yine manşetleri süsledi I Övgüler yağdırdılar! Türkiye’nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı
İkinci baharını yaşayacak Fadime Teyze stüdyoda çıldırdı! Esra Erol’da 65’lik kaçak damada büyük isyan: Beni peçete gibi kullanıp attın
SON DAKİKA