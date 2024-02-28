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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru nasıl yapılacak? 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru şartları neler? Tabip, eczacı...

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, tıpta uzmanlık mevzuatına uygun kadrolara yapılacak atama ve yerleştirme işlemleri için detaylar netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru nasıl yapılacak? 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru şartları neler? Yeni atama ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 11:21 Güncelleme 28 Şubat 2024, 11:21
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, başvuru nasıl yapılacak? 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru şartları neler? Tabip, eczacı...

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından yapılacak olan atama ve yerleştirme işlemleri için detaylar netleşti. İhtiyaç duyulan kadrolara yönelik atamalar, tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecek. İşte atama süreci ve başvuru şartlarına ilişkin önemli bilgiler...

Kura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır. Başvuru süreci, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişilebilecek ve kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecektir. Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenlerin listesi, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

Atama Takvimi

Başvurular 28 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olup, başvuru değerlendirme sonuçları 18 Mart 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Atama İlanı Başvuru Şartları Neler?

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığın ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

Adayların yukarıdaki şartları sağlamaları durumunda başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru sürecinde adayların belirtilen tarihler ve platformlar dikkate alınmalıdır.

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