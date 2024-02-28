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Hastanelere başvuru ekranı: KPSS'siz 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte İŞKUR iş ilanları

Sağlık alanında kariyer peşinde koşanlar için harika bir fırsat var! Özellikle özel hastanelerde kritik bir öneme sahip olan hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul personeli pozisyonlarına yönelik alımlar yapılıyor. Bu roller, hastanelerin işleyişinde temel birer bileşen olarak kabul edilir ve hastaların sağlık hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlamalarında önemli bir rol oynar. KPSS gibi bir ön koşul aranmaksızın yapılan bu alımlar, 18 ile 56 yaş aralığındaki geniş bir aday grubuna hitap ederek, sağlık sektöründe bir kariyer hedefleyen herkese açık bir davet sunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 17:40 Güncelleme 28 Şubat 2024, 17:40
Hastanelere başvuru ekranı: KPSS’siz 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe yaşanan personel açığını gidermek ve özel sektör hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir girişimde bulundu. Bu çerçevede, özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan veya puanı düşük olan bireyler için kapsamlı bir istihdam fırsatı sunuluyor. İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektör hastanelerine KPSS şartsız, 18-56 yaş arası hasta danışmanı ve hasta kabul-kayıt görevlisi alımı yapılacak. Bu alım, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylara kapılarını açarken, özellikle bu alanda deneyimi olmayan veya daha önce farklı sektörlerde çalışmış olan bireyler için yeni bir başlangıç imkanı sunuyor.

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

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KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve ilan detayları

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

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