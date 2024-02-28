EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir

Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, çeşitli pozisyonlarda geçici personel alımı gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak olan bu alımlarda, aşçıdan temizlik görevlisine, mutfak personelinden elektrik teknisyenine kadar birçok farklı alanda istihdam sağlanacak. Bu alımlar, özellikle farklı meslek gruplarından iş arayanlar için önemli bir imkan sunuyor.
EGM Başvuru Süreci ve Şartları
KPSS şartı aranmaksızın gerçekleşecek olan bu personel alımında, adayların İŞKUR'un açık iş ilanları üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Adaylar, İŞKUR'un online adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, "Polisevi" anahtar kelimesini kullanarak güncel ilanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirler. Bu alımlar için son başvuru tarihi 1 Mart 23.59 olarak belirlenmiş olup, adayların belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları önem taşıyor.