EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir

Ayrıca, İŞKUR işsizliği azaltma amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da katılımcılara maaş ve sosyal güvenlik ödemelerini finanse ederek, kamu hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı için okullara 196 işçi alımı yapılacağı belirtiliyor.

Alım Yapılacak Kurumlar ve Katılım Şartları

Alım yapılacak kurumlar arasında Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi birçok ilçe milli eğitim müdürlüğü yer alıyor. TYP personel alımına katılım için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve çeşitli sosyal güvenlik koşullarını taşımaları gerekiyor. Bu alımlar, kamu sektöründe istihdam olanağı arayanlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Adayların belirlenen şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını zamanında yapması önem taşımaktadır.