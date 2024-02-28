SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? 500'ün üzerinde atama yapılacak! Şartlar nasıl, başvurular ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Mart ayı içerisinde önemli bir adımın atılacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500’ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? Şartlar nasıl, başvurular ne zaman? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 13:11 Güncelleme 28 Şubat 2024, 13:21
Aile Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman 2024? 500’ün üzerinde atama yapılacak! Şartlar nasıl, başvurular ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni atama müjdesi duyuruldu. Bakanlık, 500 üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edileceğini açıkladı.

YENİ ATAMA MÜJDESİ GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi.

8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Postmodern darbe 28 Şubat’ın üzerinden 27 yıl geçti! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri: Evlerini polise göstereceğim
Türk Telekom
CHP yandaşı TELE 1’de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine ’katıksız’ Cihan Kolivar: Oruç farz değil dedi hakaret etti
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum nasıl yapılacağını açıkladı: İstanbul’a 650 bin konut! Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Öğreteceğiz
ABD kuvvetleri Gazze’de mi savaşıyor? Havacı Aaron Bushnell kendini ateşe vermeden önce söyledi! Arkadaşı ortaya çıkardı: Çok gizli yetkilere sahipti
İşte KAAN’ın yapım aşamasından görüntüler! TUSAŞ paylaştı
İşten ayrılana ve emekli olana kıdem hesabı! Hangi ödemeler tazminatı artırır? Ek ödemelere dikkat!
28 Şubat mağduru kadınlar yaşadıkları zulmü anlattı: Erdoğan devrim yaptı peruğumu çöpe attım
Emekliye vergi istisnası: Evi olanlar dikkat! İşte emlak ve kira vergisiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal’a sert sözler
Kulis Haber | Özgür Özel’e İstanbul ambargosu! Ekrem İmamoğlu’ndan reklam firmalarına ’fotoğrafını koymayın’ talimatı
Fahiş fiyatta ortaklığa suçüstü! Rekabet Kurumu 11 firmayı tespit etti
Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
SON DAKİKA