Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için başvurular 23 Şubat tarihinde başlamış ve 27 Şubat tarihinde sona erecek. Bu aşamadan sonra, başvuran adaylar kura çekilişinin yapılacağı tarihi bekleyecekler. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda, işe alımların noter kurası ile belirleneceği ifade edilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişinin yapılacağu tarih, saat ve yer bilgisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura tarihi, yer ve saat bilgisinin açıklanması bekleniyor.