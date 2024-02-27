İŞKUR KPSS şartsız binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geniş bir yelpazede iş fırsatları sunarak iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Son duyurulara göre, 81 ilde mezuniyet şartı aramaksızın, ilkokuldan lisans mezunlarına kadar geniş bir eğitim yelpazesinden adaylar arasından güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve büro personeli kadrolarına KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu duyuru, özellikle farklı eğitim seviyelerinden iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Güvenlik, Temizlik Ve Büro Personeli Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvuru süreci, adayların kolaylıkla takip edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek İŞKUR üzerinden ya da internet aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:
İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin: https://www.iskur.gov.tr/
İŞ ARAYAN sekmesinden giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa, e-Devlet üzerinden kolayca giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra ana sayfada, menüde yer alan İŞ İLANLARI sekmesine tıklayın.
Açılan sayfada, MESLEK alanına başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın. İşlem bu kadar basit. Arama butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan ilanlar arasından dilediğinizi seçerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.