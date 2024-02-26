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KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları 2024

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geniş bir yelpazede iş fırsatları sunarak iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Son duyurulara göre, 81 ilde mezuniyet şartı aramaksızın, ilkokuldan lisans mezunlarına kadar geniş bir eğitim yelpazesinden adaylar arasından güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve büro personeli kadrolarına KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu duyuru, özellikle farklı eğitim seviyelerinden iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 12:24 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:24
KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları 2024

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar oldukça açık ve net bir şekilde belirlenmiştir. Başvuru koşulları arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak veya yeni kayıt yaptırmak, başvurulan kadronun gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak ve herhangi bir sağlık sorununun görevi yapmaya engel teşkil etmemesi yer alıyor. Özellikle güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için silahlı ya da silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor. Ayrıca, alınacak personellerin birçoğu vardiyalı sistemde çalıştırılacak.

Güvenlik, Temizlik Ve Büro Personeli Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru süreci, adayların kolaylıkla takip edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek İŞKUR üzerinden ya da internet aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin: https://www.iskur.gov.tr/

İŞ ARAYAN sekmesinden giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa, e-Devlet üzerinden kolayca giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfada, menüde yer alan İŞ İLANLARI sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada, MESLEK alanına başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın. İşlem bu kadar basit. Arama butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan ilanlar arasından dilediğinizi seçerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara yönelik olarak 81 ilde eğitim seviyesi fark etmeksizin güvenlik, temizlik ve büro personeli gibi çeşitli kadrolarda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması ve belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru süreci oldukça basit ve anlaşılır adımlardan oluşmaktadır, böylece adaylar fırsatlardan kolaylıkla yararlanabilir.

İŞKUR, Türkiye genelinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı ilanları yayımladı. Bu ilanlar arasında güvenlik görevlisi, büro işçisi ve temizlik işçisi pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın alım yapılacağı belirtilmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

Başvuru koşulları ve süreçle ilgili daha fazla bilgi almak için belirtilen linkleri kullanabilirsiniz.

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