KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları 2024

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar oldukça açık ve net bir şekilde belirlenmiştir. Başvuru koşulları arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak veya yeni kayıt yaptırmak, başvurulan kadronun gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak ve herhangi bir sağlık sorununun görevi yapmaya engel teşkil etmemesi yer alıyor. Özellikle güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için silahlı ya da silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor. Ayrıca, alınacak personellerin birçoğu vardiyalı sistemde çalıştırılacak.
Güvenlik, Temizlik Ve Büro Personeli Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvuru süreci, adayların kolaylıkla takip edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek İŞKUR üzerinden ya da internet aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:
İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin: https://www.iskur.gov.tr/
İŞ ARAYAN sekmesinden giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa, e-Devlet üzerinden kolayca giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra ana sayfada, menüde yer alan İŞ İLANLARI sekmesine tıklayın.
Açılan sayfada, MESLEK alanına başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın. İşlem bu kadar basit. Arama butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan ilanlar arasından dilediğinizi seçerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.