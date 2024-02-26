KPSS şartsız İŞKUR binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları 2024

İŞKUR , iş arayan vatandaşlara yönelik olarak 81 ilde eğitim seviyesi fark etmeksizin güvenlik, temizlik ve büro personeli gibi çeşitli kadrolarda KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması ve belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru süreci oldukça basit ve anlaşılır adımlardan oluşmaktadır, böylece adaylar fırsatlardan kolaylıkla yararlanabilir.

İŞKUR, Türkiye genelinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı ilanları yayımladı. Bu ilanlar arasında güvenlik görevlisi, büro işçisi ve temizlik işçisi pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın alım yapılacağı belirtilmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

Başvuru koşulları ve süreçle ilgili daha fazla bilgi almak için belirtilen linkleri kullanabilirsiniz.