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KPSS şartsız Hastanelere 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! 08.53’te başvuru ekranı açıldı! İşte İŞKUR iş ilanları

Sağlık sektöründe kariyer yapma hayali olanlar için mükemmel bir fırsat kapıda! Özel hastanelerde önemli bir rol oynayan hasta danışmanı ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için alımlar başladı. Bu pozisyonlar, hastanelerin vazgeçilmez unsurları arasında yer almakta ve hastaların sağlık hizmetlerine erişiminde kritik bir köprü görevi görmektedir. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilen bu alımlar, 18-56 yaş arası tüm adaylara açık olup, sağlık sektöründe kariyer yapma arzusunda olan herkesi kapsıyor.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 12:22 Güncelleme 26 Şubat 2024, 08:56
KPSS şartsız Hastanelere 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! 08.53’te başvuru ekranı açıldı! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmak ve özel sektör hastanelerindeki personel ihtiyacını gidermek amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda, özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan veya puanı düşük olan adaylar için büyük bir istihdam fırsatı sunuldu. Adayların merakla beklediği bu duyuru, özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen ve bu yönde adım atmak isteyen genç profesyoneller için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşte hastanelere KPSS şartsız 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları...

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

  1. İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. Üye Olma: Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.
  3. Gerekli Bilgileri Doldurma: Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.
  1. İş Arama: Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.
  2. İlan Detayları: Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.
  3. Başvuru Yap: İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.
  • Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.
  • Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

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