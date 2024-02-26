KPSS şartsız Hastanelere 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! 08.53’te başvuru ekranı açıldı! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmak ve özel sektör hastanelerindeki personel ihtiyacını gidermek amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda, özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan veya puanı düşük olan adaylar için büyük bir istihdam fırsatı sunuldu. Adayların merakla beklediği bu duyuru, özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen ve bu yönde adım atmak isteyen genç profesyoneller için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşte hastanelere KPSS şartsız 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alımı başvuru şartları...