SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar nasıl? KPSS şartsız MEB okullara temizlik görevlisi alımı: İşte ilanlar ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP), kamuya fayda sağlarken iş arayanlara da istihdam imkanı sunan önemli bir köprü görevi görmektedir. Antalya'da okulların temizlik personeli ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan personel alım süreci, bu programların en güncel ve somut örneklerinden biridir. KPSS şartsız MEB okullara temizlik görevlisi alımı: İşte ilanlar ve başvuru şartları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 08:50 Güncelleme 26 Şubat 2024, 08:52
İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar nasıl? KPSS şartsız MEB okullara temizlik görevlisi alımı: İşte ilanlar ve başvuru şartları

Okullar, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı, temiz ve düzenli bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için temizlik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine ihtiyaç duyar. TYP kapsamında gerçekleştirilen bu tür personel alımları, okulların bu temel ihtiyacını karşılayarak eğitim kalitesine dolaylı yoldan katkı sağlar. Aynı zamanda, iş arayan vatandaşlar için geçici de olsa bir istihdam kapısı açar ve ekonomik kazanç elde etme şansı sunar.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilen ve kamuoyunun merakla beklediği Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullar için büyük bir adım atıldı. İlk ilanın yayınlanmasıyla birlikte, Antalya'daki okullarda istihdam edilmek üzere temizlik personeli alımı süreci başlatıldı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, yapılan açıklamalarla adayları bu fırsattan haberdar etti. Adayların başvuru yapabilmeleri için gerekli şartlar ve detaylar belirlendi.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci ve Şartları

Antalya merkez ve ilçelerindeki okullar için yapılacak olan 283 personel alımı, pek çok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak veya doğrudan İŞKUR şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, bu kanunun belirli maddeleri kapsamında sigortalı olmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP Kimler Başvurabilir?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Adayların Antalya'da ikamet ediyor olmaları ve yukarıdaki koşullara uygun olmaları halinde başvuru yapmaları mümkün olacaktır. Bu alım, özellikle pandemi sürecinde iş arayan pek çok kişi için önemli bir istihdam kapısı açıyor. Okulların temizlik ihtiyaçlarını karşılamak ve iş arayan vatandaşlara geçici de olsa bir istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen bu program, toplumun farklı kesimlerinden insanlara hitap ediyor.

İŞKUR TYP Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilir veya en yakın İŞKUR şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar

İŞKUR TYP İş İlanlarına Başvuru Adımları

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

İŞKUR TYP iş ilanlarına başvurabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, https://esube.iskur.gov.tr adresine giderek "İş Arayan" olarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işleminden sonra veya mevcut bir hesabınız varsa, İŞKUR'un e-şube sayfasına kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

Ana sayfada yer alan menülerden "Toplum Yararına Programlar" veya "İş İlanları" bölümünü bulun. Bu bölüm, TYP dahil çeşitli iş ilanlarını içerebilir. TYP iş ilanlarına göz atmak için, ilanlarda genellikle "TYP" veya "Toplum Yararına Program" ibaresi geçen ilanları arayabilirsiniz. İlanları filtreleme seçeneklerini kullanarak, konum, sektör veya program türüne göre daraltma yapabilirsiniz. İlgilendiğiniz iş ilanının üzerine tıklayarak detayları inceleyin. Başvuru koşullarını ve gerekli belgeleri dikkatlice okuyun. Eğer koşullara uygunsanız ve ilan sizin için uygunsa, ilan sayfasında yer alan "Başvuru Yap" veya benzeri bir butona tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Okullara KPSS'siz temizlik görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Kocaeli BŞB
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi
Şıkları gören bir daha okudu! Kim Milyoner Olmak İster’de ’diş fırçası’ 200 bin TL’ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kartal seriye bağladı! Siyah beyazlı ekip İstanbulspor’u mağlup etti
SON DAKİKA