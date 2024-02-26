İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi sonuçları il il asil yedek isim listesi PDF indir! 1500 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır?

Kura çekimi Bakanlığımız meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacaktır." denildi.
SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR
İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.