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İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi sonuçları il il asil yedek isim listesi PDF indir! 1500 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı için başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Şimdi ise binlerce adayın heyecanla beklediği kura çekimi tarihi yaklaşıyor. Başvuruların 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındığı belirtilmişti. Peki, 1500 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 22:54 Güncelleme 26 Şubat 2024, 22:54
İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi sonuçları il il asil yedek isim listesi PDF indir! 1500 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı için başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Şimdi ise binlerce adayın heyecanla beklediği kura çekimi tarihi geldi, çattı. İşte merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura saati duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığımız Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda 1500 Tarım İşçisi alımı kura çekimi yapılacaktır.



Kura çekimi Bakanlığımız meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacaktır." denildi.

SINAVA TABİ TUTULMAYACAKLAR

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

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