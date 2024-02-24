24 Şubat İŞKUR kurum dışı iş ilanları işsizlere ilaç gibi geldi: 34.000 TL maaşa şoför alımı yapılıyor!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, iş arayan erkek adaylar için müjdeli bir haber verdi. İŞKUR aracılığıyla yapılan duyuruya göre, belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 yeni şoför alımı yapılacak. Bu fırsat, 25 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli olup, Denizli'de yaşayan veya bu şehirde çalışmayı arzulayan bireyler için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor.