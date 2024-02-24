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18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşların umutla takip ettiği, farklı sektörlerden iş ilanlarının yer aldığı hayati bir platform olarak öne çıkmaktadır. Günlük olarak güncellenen ve çeşitli meslek dallarını kapsayan ilanlarla binlerce kişiye istihdam sağlama misyonunu üstlenen İŞKUR, son zamanlarda özellikle en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartsız olarak sunulan bekçi alım ilanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ilanlar, 18-55 yaş arası geniş bir yelpazeye hitap ederek, pek çok vatandaş için kariyer fırsatları sunuyor.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 12:03 Güncelleme 24 Şubat 2024, 12:03
18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

Günümüzde istikrarlı bir iş bulma arayışı içinde olan binlerce vatandaş için İŞKUR'un sunduğu bekçi alım ilanları, önemli bir istihdam kapısı olarak kabul ediliyor. KPSS gibi sınav koşulları olmadan, en az ilkokul mezunu olan herkesin başvurabileceği bu ilanlar, farklı yaş gruplarından insanlara hitap ediyor ve onlara devlet bünyesinde güvenli bir iş imkanı sunuyor. Bekçilik, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önemli görevler üstlenen bir meslek dalı olup, bu alanda çalışacak bireyler için çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları da sağlanmaktadır.

Özel sektördeki güvenlik taleplerinin artmasıyla birlikte, bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden büyük bir ilgi görüyor. Şubat ayının personel alımı ilanları farklı sektörlerdeki iş arayanlar için çekici bir fırsat sunuyor. Bu alımlar, ekstra şartlar aranmaksızın geniş bir aday kitlesine kapılarını aralıyor. Özel sektördeki şirketler artan güvenlik ihtiyaçlarına karşı bekçi alımlarına hız veriyor. Bu durum, iş güvenliği ve varlık koruma konularında uzmanlaşmış profesyonellere olan talebi artırıyor.

Bekçi Alımı Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alımlarında aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:

TC vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

En az 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olması

Adli sicil ve güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması

Askerlikle ilgili bir durumunun olmaması (Tamamlamış, erteletmiş ya da muaf olmak)

Şu Anda Hangi Bekçi Alımları Var?

İŞKUR'un güncel ilanlarına göre, inşaat/işyeri bekçisi pozisyonları için alım süreci başlamış durumda. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya doğrudan ilanları inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Bekçi olmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR'un online platformu üzerinden yapabilecekler. Online başvuru imkanı olmayan veya şahsen başvurmayı tercih edenler için İŞKUR şubeleri veya çağrı merkezi üzerinden başvuru yapma seçeneği bulunmaktadır. Bu süreçte, adayların ilan detaylarını dikkatle incelemeleri ve şartları karşılıyorlarsa vakit kaybetmeden başvuru yapmaları önerilir.

İŞKUR e-Şube Üzerinden Bekçi Alımı İlanlarına Başvuru Yapma

Adım 1: İŞKUR'a Kayıt Olma

İŞKUR'un e-Şube hizmetlerinden faydalanabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden "İş Arayan" olarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt işleminden sonra veya mevcut bir hesabınız varsa, İŞKUR'un e-Şube sayfasına kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

e-Şube ana sayfasında yer alan "İş İlanları" bölümüne gidin. Burada, iş ilanlarını arama kriterlerine göre filtreleyebilirsiniz. "Meslek" kısmına "bekçi" yazarak ilgili ilanları aratabilirsiniz.

Bekçi alımı ilanları arasından ilginizi çeken bir ilana tıklayarak detaylarını inceleyin. İlanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzun durumunu İŞKUR e-Şube üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, başvurduğunuz ilanla ilgili olarak İŞKUR tarafından SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme alabilirsiniz.

İnşaat/işyeri Bekçi Alımı Başvurusu İçin Tıklayınız

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