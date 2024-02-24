18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

Günümüzde istikrarlı bir iş bulma arayışı içinde olan binlerce vatandaş için İŞKUR'un sunduğu bekçi alım ilanları, önemli bir istihdam kapısı olarak kabul ediliyor. KPSS gibi sınav koşulları olmadan, en az ilkokul mezunu olan herkesin başvurabileceği bu ilanlar, farklı yaş gruplarından insanlara hitap ediyor ve onlara devlet bünyesinde güvenli bir iş imkanı sunuyor. Bekçilik, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önemli görevler üstlenen bir meslek dalı olup, bu alanda çalışacak bireyler için çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları da sağlanmaktadır.
Özel sektördeki güvenlik taleplerinin artmasıyla birlikte, bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden büyük bir ilgi görüyor. Şubat ayının personel alımı ilanları farklı sektörlerdeki iş arayanlar için çekici bir fırsat sunuyor. Bu alımlar, ekstra şartlar aranmaksızın geniş bir aday kitlesine kapılarını aralıyor. Özel sektördeki şirketler artan güvenlik ihtiyaçlarına karşı bekçi alımlarına hız veriyor. Bu durum, iş güvenliği ve varlık koruma konularında uzmanlaşmış profesyonellere olan talebi artırıyor.
Bekçi Alımı Başvuru Şartları
İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alımlarında aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:
TC vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
En az 18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sağlık durumunun çalışmaya uygun olması
Adli sicil ve güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması
Askerlikle ilgili bir durumunun olmaması (Tamamlamış, erteletmiş ya da muaf olmak)