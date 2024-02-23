Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024! Atama ve yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 'na bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları için belirlenen tarihler arasında yoğun bir talep yaşandı. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi çerçevesinde gerçekleşen bu başvurular, 30 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi.

Sağlık Bakanlığı 'na bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası başvuruları tamamlandı. 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli için gerçekleştirilen bu kura başvuruları, 30 Ocak 2024 ile 05 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edildi.

Başvurular, EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden gerçekleştirilmiş olup, adaylar başvurularını bu platform aracılığıyla tamamladılar.

Yer değişikliği için başvuruda bulunan adaylar, ilan edilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösteren liste üzerinden taleplerini oluşturdular. Başvuranların aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri, uygun olanlar için noter tarafından kura ile yerleştirilecek. Ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemleri yapılamayan adayların yer değişiklikleri, bir sonraki kura dönemine kadar bekleyecek.