Başvuru şartları açıklandı! Hastanelere yüksek maaşla Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başladı

Paramedikler, acil durumlarda hayat kurtarmak için ön saflarda yer alan kahramanlardır. Ambulanslarda ve acil servislerde görev alarak, hastalara ilk ve acil müdahaleyi uygularlar. Hızlı ve doğru müdahaleleri ile hayat kurtaran paramedikler, aynı zamanda hastalara ve yakınlarına da psikolojik destek sağlarlar. Paramediklik, insan hayatına dokunmak ve toplumu katkıda bulunmak isteyenler için ideal bir meslektir. Eğer heyecanlı ve dinamik bir çalışma ortamında, hayat kurtarmanın gururunu yaşamak istiyorsanız, paramediklik mesleğini seçebilirsiniz.