Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı işçi alımı başvuru şartları neler? Temizlikçi, klinik destek elemanı...

Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, 8 bin yeni personel alımı için kararını Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu. Bu kararla birlikte, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.