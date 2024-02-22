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KPSS şartsız MEB okullara temizlik görevlisi alımı: İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar nasıl? İşte ilanlar ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilen ve kamuoyunun merakla beklediği Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullar için büyük bir adım atıldı. İlk ilanın Antalya için yayınlanmasıyla birlikte, okullarda çalışacak temizlik personeli alımı süreci resmen başladı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarla, adaylar bu fırsattan yararlanmak için gereken şartlar ve başvuru detayları hakkında bilgilendirildi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 12:34 Güncelleme 22 Şubat 2024, 12:37
KPSS şartsız MEB okullara temizlik görevlisi alımı: İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar nasıl? İşte ilanlar ve başvuru şartları

TYP kapsamında gerçekleştirilecek bu personel alımı, hem okulların temizlik personeli ihtiyacını karşılamakta hem de iş arayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuluyor. Antalya'da başlayan bu sürecin, diğer illerde de benzer ilanlarla devam etmesi bekleniyor.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci ve Şartları

Antalya merkez ve ilçelerindeki okullar için yapılacak olan 283 personel alımı, pek çok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak veya doğrudan İŞKUR şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, bu kanunun belirli maddeleri kapsamında sigortalı olmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP Kimler Başvurabilir?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Adayların Antalya'da ikamet ediyor olmaları ve yukarıdaki koşullara uygun olmaları halinde başvuru yapmaları mümkün olacaktır. Bu alım, özellikle pandemi sürecinde iş arayan pek çok kişi için önemli bir istihdam kapısı açıyor. Okulların temizlik ihtiyaçlarını karşılamak ve iş arayan vatandaşlara geçici de olsa bir istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen bu program, toplumun farklı kesimlerinden insanlara hitap ediyor.

İŞKUR TYP Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilir veya en yakın İŞKUR şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar

İŞKUR TYP İş İlanlarına Başvuru Adımları

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

İŞKUR TYP iş ilanlarına başvurabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, https://esube.iskur.gov.tr adresine giderek "İş Arayan" olarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işleminden sonra veya mevcut bir hesabınız varsa, İŞKUR'un e-şube sayfasına kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

Ana sayfada yer alan menülerden "Toplum Yararına Programlar" veya "İş İlanları" bölümünü bulun. Bu bölüm, TYP dahil çeşitli iş ilanlarını içerebilir. TYP iş ilanlarına göz atmak için, ilanlarda genellikle "TYP" veya "Toplum Yararına Program" ibaresi geçen ilanları arayabilirsiniz. İlanları filtreleme seçeneklerini kullanarak, konum, sektör veya program türüne göre daraltma yapabilirsiniz. İlgilendiğiniz iş ilanının üzerine tıklayarak detayları inceleyin. Başvuru koşullarını ve gerekli belgeleri dikkatlice okuyun. Eğer koşullara uygunsanız ve ilan sizin için uygunsa, ilan sayfasında yer alan "Başvuru Yap" veya benzeri bir butona tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Okullara KPSS'siz temizlik görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

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