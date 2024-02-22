KPSS şartsız MEB okullara temizlik görevlisi alımı: İŞKUR TYP kadro ve kontenjanlar nasıl? İşte ilanlar ve başvuru şartları

TYP kapsamında gerçekleştirilecek bu personel alımı, hem okulların temizlik personeli ihtiyacını karşılamakta hem de iş arayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuluyor. Antalya'da başlayan bu sürecin, diğer illerde de benzer ilanlarla devam etmesi bekleniyor.
İŞKUR TYP Başvuru Süreci ve Şartları
Antalya merkez ve ilçelerindeki okullar için yapılacak olan 283 personel alımı, pek çok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak veya doğrudan İŞKUR şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. İşte başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İŞKUR'a kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, bu kanunun belirli maddeleri kapsamında sigortalı olmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).