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Hastanelere yüksek maaşla Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başladı! İşte başvuru şartları

Paramedik, ambulans ve acil bakım hizmetlerinde veya hastanelerin acil servislerinde çalışan, ilk ve acil yardım eğitimi almış sağlık profesyonelleridir. Türkiye'de Paramedik veya İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri pozisyonlarına alım, genellikle kamu ve özel sağlık kuruluşları, ambulans servisleri ve bazı durumlarda itfaiye veya arama kurtarma ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyen bireylerin belirli eğitim programlarından mezun olmaları ve gerekli sertifikalara sahip olmaları gerekiyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 13:55 Güncelleme 22 Şubat 2024, 13:55
Hastanelere yüksek maaşla Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı başladı! İşte başvuru şartları

Paramedikler, acil durumlarda hayat kurtarmak için ön saflarda yer alan kahramanlardır. Ambulanslarda ve acil servislerde görev alarak, hastalara ilk ve acil müdahaleyi uygularlar. Hızlı ve doğru müdahaleleri ile hayat kurtaran paramedikler, aynı zamanda hastalara ve yakınlarına da psikolojik destek sağlarlar. Paramediklik, insan hayatına dokunmak ve toplumu katkıda bulunmak isteyenler için ideal bir meslektir. Eğer heyecanlı ve dinamik bir çalışma ortamında, hayat kurtarmanın gururunu yaşamak istiyorsanız, paramediklik mesleğini seçebilirsiniz.

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri pozisyonları için açık iş ilanları aşağıda belirtilmiştir. İlanlar tarih sıralamasına göre listelenmiştir:

İSTANBUL - 24.02.2024 - Ref. No: 00008002141

ANTALYA - 28.02.2024 - Ref. No: 00008059170

ADANA - 29.02.2024 - Ref. No: 00008090502

İSTANBUL - 29.02.2024 - Ref. No: 00008065416

ARTVİN - 29.02.2024 - Ref. No: 00008061991

BURSA - 29.02.2024 - Ref. No: 00008013836

MERSİN - 2.03.2024 - Ref. No: 00007966842

BURSA - 5.03.2024 - Ref. No: 00008070409

BURSA - 6.03.2024 - Ref. No: 00008073416

İZMİR - 12.03.2024 - Ref. No: 00008087706

İSTANBUL - 12.03.2024 - Ref. No: 00008087276

BURSA - 12.03.2024 - Ref. No: 00008086259

ESKİŞEHİR - 13.03.2024 - Ref. No: 00008091282

KOCAELİ - 13.03.2024 - Ref. No: 00008089565

OSMANİYE - 14.03.2024 - Ref. No: 00008091864

İSTANBUL - 15.03.2024 - Ref. No: 00008094668

İSTANBUL - 15.03.2024 - Ref. No: 00008094868

İSTANBUL - 18.03.2024 - Ref. No: 00008026550

UŞAK - 19.03.2024 - Ref. No: 00008101657

ANTALYA - 19.03.2024 - Ref. No: 00008100389

ANTALYA - 21.03.2024 - Ref. No: 00008044988

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı ilanları

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı ilanları

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri alımı için tıkayınız

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