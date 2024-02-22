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22-29 Şubat KPSS şartsız iş ilanları: İŞKUR'dan hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı!

Sağlık sektöründe çalışmayı mı hayal ediyorsunuz? KPSS puanınızın engel olmasına izin vermeyin! Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hasta kabul-kayıt görevlisi ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için KPSS şartı aramadan personel alımı gerçekleştiriyor. Yayınlanan ilanlarda, hasta bakıcı, hasta kayıt elemanı, ambulans şoförü, acil tıp teknisyeni, laboratuvar teknisyeni gibi birçok farklı meslek grubundan personel alımı yapılacağı belirtiliyor. Farklı eğitim seviyelerine ve deneyimlere sahip adaylar için uygun pozisyonlar mevcut. İşte hastanelere KPSS şartsız iş ilanları...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:46 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:47
22-29 Şubat KPSS şartsız iş ilanları: İŞKUR’dan hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı!

Sağlık sektöründe çalışmak birçok kişinin hayali. Ancak, KPSS puanı gibi çeşitli engeller bu hayalin önüne geçebiliyor. Neyse ki, hastaneler ve sağlık kuruluşları, KPSS şartı olmaksızın, hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve daha birçok pozisyon için personel alımları yapıyor. Bu fırsatlar, sağlık sektöründe çalışma hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes için kapıları aralıyor.

Başvuru Detayları ve Şartları

Hastaneler ve özel klinikler, dinamik çalışma ortamlarında görev alacak, hasta danışma, yönlendirme ve tıbbi sekreterlik gibi çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayınlıyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Online başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak iş arayan kısmından sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra karşılaşılan ekranda bulunan "İş İlanları" bölümüne tıklanmalıdır. Bu kısımda, arama çubuğuna ilgi duyulan pozisyon adı yazılarak "Ara" butonuna basılmalıdır. Adaylar, karşılarına çıkan ilanlar arasından ilgilendikleri pozisyona tıklayarak başvuru formunu doldurup başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Özellikler

  • İyi derecede iletişim becerisi
  • Takım çalışmasına yatkınlık
  • Hasta ve çalışanlarla etkili iletişim kurabilme
  • Temel bilgisayar kullanım becerileri
  • Pozisyona bağlı olarak belirli sağlık ve hijyen standartlarına uyum

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