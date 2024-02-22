22-29 Şubat KPSS şartsız iş ilanları: İŞKUR’dan hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi başvuru şartları açıklandı!

Sağlık sektöründe çalışmak birçok kişinin hayali. Ancak, KPSS puanı gibi çeşitli engeller bu hayalin önüne geçebiliyor. Neyse ki, hastaneler ve sağlık kuruluşları, KPSS şartı olmaksızın, hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve daha birçok pozisyon için personel alımları yapıyor. Bu fırsatlar, sağlık sektöründe çalışma hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes için kapıları aralıyor.