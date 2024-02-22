18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

İş arayışında olan binlerce vatandaşın umutla takip ettiği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her gün farklı meslek dallarından ilanları güncellemeye devam ediyor. Son dönemlerde özellikle dikkat çeken, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartsız olarak sunulan bekçi alım ilanları, farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor. 18-55 yaş arası adaylar, bu fırsattan yararlanmak için harekete geçiyor.
Bekçi Alımı Başvuru Şartları
İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alımlarında aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:
TC vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
En az 18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sağlık durumunun çalışmaya uygun olması
Adli sicil ve güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması
Askerlikle ilgili bir durumunun olmaması (Tamamlamış, erteletmiş ya da muaf olmak)
Şu Anda Hangi Bekçi Alımları Var?
İŞKUR'un güncel ilanlarına göre, inşaat/işyeri bekçisi pozisyonları için alım süreci başlamış durumda. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya doğrudan ilanları inceleyerek başvuruda bulunabilirler.