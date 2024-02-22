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18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

Özel sektördeki güvenlik ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte bekçi alım ilanları, İŞKUR üzerinden daha fazla önem kazanmaya başladı. Şubat ayı boyunca farklı sektörler için yapılan personel alımları arasında öne çıkan bekçi alımları, pek çok aday için cazip bir kariyer kapısı aralıyor. Özel sektöre yapılan bu alımlar, KPSS puanı gibi ekstra bir şart aranmaksızın, daha fazla adayın başvurabilmesine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:23 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:28
18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

İş arayışında olan binlerce vatandaşın umutla takip ettiği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her gün farklı meslek dallarından ilanları güncellemeye devam ediyor. Son dönemlerde özellikle dikkat çeken, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartsız olarak sunulan bekçi alım ilanları, farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor. 18-55 yaş arası adaylar, bu fırsattan yararlanmak için harekete geçiyor.

Bekçi Alımı Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alımlarında aranan genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:

TC vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

En az 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olması

Adli sicil ve güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması

Askerlikle ilgili bir durumunun olmaması (Tamamlamış, erteletmiş ya da muaf olmak)

Şu Anda Hangi Bekçi Alımları Var?

İŞKUR'un güncel ilanlarına göre, inşaat/işyeri bekçisi pozisyonları için alım süreci başlamış durumda. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya doğrudan ilanları inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Bekçi olmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR'un online platformu üzerinden yapabilecekler. Online başvuru imkanı olmayan veya şahsen başvurmayı tercih edenler için İŞKUR şubeleri veya çağrı merkezi üzerinden başvuru yapma seçeneği bulunmaktadır. Bu süreçte, adayların ilan detaylarını dikkatle incelemeleri ve şartları karşılıyorlarsa vakit kaybetmeden başvuru yapmaları önerilir.

İŞKUR e-Şube Üzerinden Bekçi Alımı İlanlarına Başvuru Yapma

Adım 1: İŞKUR'a Kayıt Olma

İŞKUR'un e-Şube hizmetlerinden faydalanabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden "İş Arayan" olarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt işleminden sonra veya mevcut bir hesabınız varsa, İŞKUR'un e-Şube sayfasına kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

e-Şube ana sayfasında yer alan "İş İlanları" bölümüne gidin. Burada, iş ilanlarını arama kriterlerine göre filtreleyebilirsiniz. "Meslek" kısmına "bekçi" yazarak ilgili ilanları aratabilirsiniz.

Bekçi alımı ilanları arasından ilginizi çeken bir ilana tıklayarak detaylarını inceleyin. İlanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzun durumunu İŞKUR e-Şube üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, başvurduğunuz ilanla ilgili olarak İŞKUR tarafından SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme alabilirsiniz.

İnşaat/işyeri Bekçi Alımı Başvurusu İçin Tıklayınız

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