18-55 yaş arası en az ilkokul mezunu inşaat/işyeri bekçi alımı başladı! KPSS şartsız başvurun! İşte İŞKUR iş ilanları

İş arayışında olan binlerce vatandaşın umutla takip ettiği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her gün farklı meslek dallarından ilanları güncellemeye devam ediyor. Son dönemlerde özellikle dikkat çeken, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartsız olarak sunulan bekçi alım ilanları, farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor. 18-55 yaş arası adaylar, bu fırsattan yararlanmak için harekete geçiyor.