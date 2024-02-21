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KPSS-2024/5 tercih kılavuzu başvuru ekranı ÖSYM 2024! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı nasıl? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı, son dakika duyurusuyla 27 bin personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapabilecekleri sözleşmeli personel pozisyonları için başvuru yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih yapacak adaylar, KPSS sonuçlarına göre 21 - 28 Şubat tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Bu alımla birlikte sağlık sektörüne önemli bir personel katkısı sağlanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 06:15 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:03
KPSS-2024/5 tercih kılavuzu başvuru ekranı ÖSYM 2024! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı nasıl? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personelle ilgili, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığından:
1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.



2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

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