İŞKUR kurum dışı iş ilanları işsizlere ilaç gibi geldi: Asgari ücretin yüzde 38 fazlası maaşa şoför alımı başladı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden iş arayan erkek adaylar için heyecan verici bir haber geldi. İŞKUR aracılığıyla yapılan duyuruya göre, belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 yeni şoför alımı yapılacağı açıklandı. Bu fırsat, 25 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli olup, Denizli'de yaşayan veya bu şehirde çalışmayı arzulayan bireyler için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor.