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Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024! Atama ve yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları için belirlenen tarihler arasında yoğun bir talep yaşandı. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi çerçevesinde gerçekleşen bu başvurular, 30 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 06:01 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024! Atama ve yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024/1. Dönem için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası'na yönelik başvurular, 30 Ocak tarihinde başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladılar. Gözler, atama sonuçlarının duyurulacağı EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) ekranına çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI SONA ERDİ, ATAMA SONUÇLARI YAKINDA AÇIKLANACAK!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası başvuruları tamamlandı. 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli için gerçekleştirilen bu kura başvuruları, 30 Ocak 2024 ile 05 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edildi.

Başvurular, EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden gerçekleştirilmiş olup, adaylar başvurularını bu platform aracılığıyla tamamladılar.

Yer değişikliği için başvuruda bulunan adaylar, ilan edilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösteren liste üzerinden taleplerini oluşturdular. Başvuranların aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri, uygun olanlar için noter tarafından kura ile yerleştirilecek. Ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemleri yapılamayan adayların yer değişiklikleri, bir sonraki kura dönemine kadar bekleyecek.

Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruların incelenmesi sonucunda uygun görülen veya görülmeyen başvurular ile ilgili sonuçlar, ret gerekçeleriyle birlikte 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda yapılan bu duyuruya itirazlar alınacak ve sonuçlar yine EKİP üzerinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği atama sonuçlarının adaylar için merakla beklenen bu duyurusu, önümüzdeki günlerde yapılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte atama süreçlerini takip edebilirler.

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