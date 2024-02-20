Başvuru Detayları

Adayların başvuruları sırasında özgeçmişlerinde fotoğraf bulundurması ve yukarıda belirtilen tüm genel niteliklere sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu pozisyon, kan bağışı süreçlerinde kritik bir rol oynayacak ve adaylara topluma hizmet etme imkanı sunacaktır.

Tekirdağ (Çorlu), Edirne ve Tokat illerinde yaşayan veya bu bölgelerde çalışabilecek adaylar, Türk Kızılay'ın bu değerli misyonuna katkıda bulunmak için harika bir fırsata sahipler. Kan bağışı, birçok hayatı kurtarabilir ve siz de bu önemli sürecin bir parçası olabilirsiniz.