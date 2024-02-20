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KPSS'ye girmeden Kızılay'da çalışma fırsatı! işte başvuru şartları

Kızılay, toplum sağlığının korunması ve kan ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli bir adım atarak Kan Bağışçısı Kazanım Personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilecek olup, alınacak personeller Tekirdağ (Çorlu), Edirne ve Tokat illerinde görev yapacaklar.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 14:47 Güncelleme 20 Şubat 2024, 14:47
KPSS’ye girmeden Kızılay’da çalışma fırsatı! işte başvuru şartları

Kızılay'ın Kan Bağışçısı Kazanım Personeli alımı, kan bağışı ve sağlık hizmetleri alanında çalışmak isteyenler için önemli bir fırsattır. Bu görevde yer alacak bireyler, toplum sağlığına doğrudan katkıda bulunacak ve birçok insanın hayatını olumlu yönde etkileyecekler. Başvuru sürecine katılmak ve daha fazla bilgi almak isteyenler, Kızılay'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

Adaylarda Aranan Genel Nitelikler

Bu hayati öneme sahip rol için Kızılay, adaylarda aradığı genel nitelikleri açıkça belirtmiştir:

Sağlık Bilimleri Alanında Lisans Mezunu: Adayların üniversitelerin Sağlık Bilimleri alanlarında en az lisans düzeyinde mezun olmaları gerekmektedir.

Üstün İletişim ve İkna Kabiliyeti: Kişiler arası iletişimde başarılı ve temsil yeteneği yüksek, ikna kabiliyetine sahip bireyler tercih edilecektir.

Bilgisayar ve MS Office Uygulamalarına Hakimiyet: Adayların günümüz teknolojisine ayak uydurabilmesi ve MS Office uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmesi beklenmektedir.

İngilizce Bilgisi: Literatür takibi yapabilecek düzeyde İngilizce bilgisi tercih sebebidir, ancak zorunlu bir koşul değildir.

Seyahat Engeli Bulunmamak: Görev gereği farklı yerlere seyahat edebilme esnekliğine sahip olmak.

Ehliyet ve Aktif Araç Kullanabilme: B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin olmaması, muaf, tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olması gerekmektedir.

Başvuru Detayları

Adayların başvuruları sırasında özgeçmişlerinde fotoğraf bulundurması ve yukarıda belirtilen tüm genel niteliklere sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu pozisyon, kan bağışı süreçlerinde kritik bir rol oynayacak ve adaylara topluma hizmet etme imkanı sunacaktır.

Tekirdağ (Çorlu), Edirne ve Tokat illerinde yaşayan veya bu bölgelerde çalışabilecek adaylar, Türk Kızılay'ın bu değerli misyonuna katkıda bulunmak için harika bir fırsata sahipler. Kan bağışı, birçok hayatı kurtarabilir ve siz de bu önemli sürecin bir parçası olabilirsiniz.

Kan Bağışçısı Kazanım Personeli, kan bağışı sürecinin her aşamasında aktif rol oynayacak. Bu rol, kan bağışı merkezlerindeki faaliyetlerin yasalara ve kalite standartlarına uygun olarak yürütülmesi, kan bağışçısı bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, yeni bağış noktalarının tespiti ve medya ile işbirliği gibi çeşitli görevleri içermektedir.

Kızılay'a başvuru yapmak isteyen adaylar, internet üzerinden başvuru yapacaklar. Başvurular, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kabul edilecektir. Adayların, başvuru sırasında eğitim ve deneyimlerini kanıtlayan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Kızılay, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan köklü bir kurumdur. Bu alımda yer almak, hem kariyer açısından önemli bir adım olacak hem de toplumsal bir fayda sağlama imkanı sunacaktır. Kan bağışı, hayat kurtaran önemli bir eylemdir ve bu sürecin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk gerektirir.

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