Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personelle ilgili, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.